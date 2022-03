Rektorska konferenca in KOsRIS kritična do načina ustanovitve zavoda Rudolfovo

26.3.2022 | 14:00

Borut Rončević, idejni vodja novega inštituta. V dveh letih naj bi mu vlada namenila 5,2 milijona evrov. (foto: Primož Lavre)

Ljubljana/Novo mesto - Vlada je odločitev o ustanovitvi zavoda Rudolfovo po opozorilih rektorske konference in KOsRIS sprejela brez razprave z raziskovalnimi inštituti, univerzami ter svetom za znanost in tehnologijo. "Šesti največji javni raziskovalni zavod v Sloveniji je ustanovila brez razpisov in evalvacij raziskovalnih programov," so poudarili.

"Pričakujemo jasne in merljive rezultate, primerljive na evropski ravni in z ostalimi javnimi raziskovalnimi zavodi, ki imajo enak delež financiranja. Odločno nasprotujemo nameri, da se sredstva brez javnih razpisov in ustreznih evalvacij raziskovalnih programov, ki smo jih opravile vse ostale raziskovalne organizacije, prenese v stabilno financiranje novega zavoda. Od ministrstva in vlade pa zahtevamo, da naj nam zagotovi ustrezne pogoje za delo," so zapisali v Rektorski konferenci RS in Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS).

Kot so povzeli, je vlada v tednu, ko je bila sprejeta resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji, v času njenega sprejemanja pa je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport večkrat poudarjalo potrebo po združevanju raziskovalnih zmogljivosti, brez kakršnihkoli posvetovanj ali razprave ustanovila zavod Rudolfovo. "Ministrstvo je s predlogi ustanovitve novega inštituta, ustanovitvijo Pomurske akademske znanstvene unije in še nedorečenimi načrti o ustanavljanju novih inštitutov in univerz radikalno poseglo v znanstveno raziskovalno krajino," so opozorili.

Ustanovitev novega javnega zavoda bi morala biti po njihovem zadnji korak, ki bi sledil razpravi o vsebinskih potrebah na svetu za znanost in tehnologijo, javnemu razpisu, ki bi pokrival novo identificirane raziskovalne potrebe, ter preliminarnem akreditacijskem postopku, s katerim bi uskladili vsebinska področja in predvideli kadrovske potrebe ter infrastrukturne zmogljivosti. Vladno zavzemanje za znanost pozdravljajo, a pričakujejo partnerski odnos in dialog, so zapisali in spomnili, da je tendenca v evropski raziskovalni sferi agregacija znanstvenih inštitutov in disciplin.

"Ustanovitev novega inštituta je nesmiselna, nerazvojna, nepremišljena, predvsem pa ne naslavlja aktualnih družbenih izzivov. Ustrezne temelje za iskanje odgovora nanje imajo že obstoječe raziskovalne inštitucije, ki od ministrstva in vlade pričakujejo avtonomijo v znanstveno raziskovalni skupnosti, zagotovitev ustreznih pogojev za delo in zadostna sredstva za doseganje razvojnih ciljev," so podčrtali. Ob tem so vlado in ministrstvo pozvali, naj poskrbita za normalno delovanje obstoječih akademskih inštitucij, ki imajo dokazane mednarodno odlične dosežke.

Vlada je v sredo sprejela sklep o ustanovitvi Zavoda Rudolfovo - znanstveno in tehnološko središče Novo mesto. To bo po navedbah ministrstva "s sistematičnim ustvarjanjem in prenašanjem novega tehnološkega znanja ustvarjal ekosistem novih malih in srednjih podjetij, ki bodo visoko inovativna, temeljila bodo na visoki tehnologiji in bodo geografskemu območju dala potrebno stabilnost, kakovostna delovna mesta in ekonomsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti". V dveh letih naj bi mu po pisanju Večera namenila 5,2 milijona evrov.

STA; M. K.