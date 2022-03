Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice v glavnem končana, selitev aprila

30.3.2022 | 08:50

Foto: MO Krško

Krško - Gradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice v Krškem bodo do konca meseca v glavnem končali. Sredi aprila bo sledil tehnični pregled, uporabno dovoljenje naj bi dobili konec aprila, s tem pa naj bi se začela tudi selitev v nove prostore, so sporočili s krške občine. Prenove starega samostanskega dela stavbe se nameravajo lotiti prihodnje leto.

Gradnja prizidka bo stala 4,4 milijona evrov. Mestna občina Krško bo 380.000 evrov zanjo dobila iz Eko sklada, preostanek naložbe bo pokrila sama. Po občinskih podatkih so sicer celotno naložbo dograditve in prenove knjižnice ocenili na približno 8,16 milijona evrov.

S krške občine so še sporočili, da so gradbeno-obrtna dela skoraj končali, v zaključni fazi so tudi strojne in elektro napeljave.

Z novim prizidkom bo Valvasorjeva knjižnica Krško pridobila dodatnih 1600 kvadratnih metrov uporabne površine, v drugi fazi pa bodo prenovili 1140 kvadratnih metrov površin samostanskega dela knjižnice.

Naložba sicer obsega dva sklopa oziroma gradnjo prizidka s kletjo, pritličjem in travnato streho ter vso potrebno opremo na zemljišču nekdanjih vrtov ob knjižnici, predhodne arheološke raziskave in prenovo samostanskega dela knjižnice s povezavo obeh zgradb, stare in novozgrajene.

Prizidek so opremili z napravo za prezračevanje in s klimatizacijo ter ga v vzhodnem delu ob samostanu delno podkletili. Njegova zasnova je prilagojena izvirni samostanski arhitekturi, so še dodali na krški občini.

Krška občina je sicer, ker je knjižnica delovala v najetih prostorih kapucinskega samostana, od Slovenske kapucinske province za nekaj več kot 300.000 evrov leta 2016 odkupila skoraj celoten stari samostanski kompleks z zemljiščem in vrtom.

Valvasorjevo knjižnico, ustanovljeno leta 1965, po podatkih letno v povprečju obišče več kot 100.000 uporabnikov. Knjižnica poleg v svojih osrednjih prostorih deluje še v ločenem krškem mladinskem oddelku in s tremi zunanjimi izposojevališči na Vidmu, Senovem in v Kostanjevici na Krki. V Krškem od leta 1988 deluje v prostorih kapucinskega samostana, hkrati pa upravlja kapucinsko baročno knjižnico.

M. K.