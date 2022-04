Uboj, ne umor: Na ponovljenem sojenju Turku 14 let in osem mesecev zapora

7.4.2022 | 16:00

Borut Turk danes na novomeškem sodišču. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču se je danes z zaključnimi besedami in izrekom sodbe zaključilo ponovljeno sojenje Borutu Turku, ki je obtožnica bremenila umora svoje partnerke Romane Muhič 23. februarja 2020 na Potoku. Petčlanski sodni senat, ki mu je predsedovala sodnica mag. Romana Rački Strmole, 34-letnega Turka spoznala za krivega, a ne umora, ampak uboja, in mu je izrekel kazen 14 let in osem mesecev zapora.

Spomnimo, senat novomeškega sodišča je Turka lani januarja spoznalo krivega za umor in ga obsodilo na 24 let zapora, a je Višje sodišče v Ljubljani zaradi kršitev določb kazenskega postopka in pravic obrambe sodbo spomladi razveljavilo in jo vrnilo na prvostopenjsko sodišče na ponovno sojenje.

Višja državna tožilka Nada Črnugelj je na ponovljenem sojenju za očitno kaznivo dejanje predlagala 30 let zapora, saj vse prizadejane poškodbe kažejo na brutalnost ter dolgotrajnost napada in brezobzirno maščevanje. Do tragičnega dogodka je sicer prišlo, ko je Romana Muhič Boruta zaradi suma (ponovne) nezvestobe pozvala, naj odide iz skupnega prebivališča. Takrat jo je brutalno napadel z nožem in po mnenju tožilstvu iz brezobzirnega maščevanja umoril na grozovit način.

Obramba je trdila, da je opredelitev dejanja kot umor napačna. Kot je med drugim povedal zagovornik obtoženega Jurij Redek iz odvetniške pisarne Škerlj, bi v primeru umora na grozovit način moral biti izkazan namen, da bi žrtev dalj časa trpela, tragičen dogodek pa se je zgodil v hipu, čemur pritrjuje tudi novi izvedenec Tomaž Zupanc, ki je menil, da med prvim in zadnjim vbodom ni minulo več kot 60 sekund. Redek je po izreku sodbe menil, da je izrečene višina kazni previsoka, saj je na zgornjem roku zagrožene kazni – zakon za uboj predvideva od 5 do 15 let zapora, in napovedal pritožbo.

Gotovo se bo pritožilo tudi državno tožilstvo.

Podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

M. Ž.