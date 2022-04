Po porazu z Igokeo nič več upanja na obstanek

11.4.2022 | 07:00

Foto: Igokea m:tel/Nikola Vuruna

Banjaluka - Košarkarji Krke so v 26. krogu lige Aba izgubili z Igokeo z 81:108 (22:27, 41:57, 59:85).

* Dvorana Laktaši, gledalcev 650, sodniki: Koljenšić, Dragojević, Savović (vsi Črna gora).

* Igokea: Robinson 10, Tanasković 12 (4:5), Radanov 15 (3:3), Jošilo 4, Talić 8, Ilić 31 (17:21), Stephens 4, Waller 5, Fundić 8 (0:1), Đorđević 8 (2:3), Delalić 3.

* Krka: Stipčević 8, Stavrov 25 (4:6), Medved 3, Stipaničev 7 (1:2), Škedelj 6 (1:2), L. Lapornik 14, M. Lapornik 12, Macura 6.

* Prosti meti: Igokea 26:33, Krka 6:10.

* Met za tri točke: Igokea 10:20 (Robinson 2, Radanov 2, Talić 2, Ilić 2, Waller, Delalić), Krka 11:27 (L. Lapornik 4, Stavrov 3, Stipčević 2, Medved, Škedelj).

* Osebne napake: Igokea 14, Krka 25.

* Pet osebnih: Macura (36.), Škedelj (37.), Stavrov (40.).

Košarkarji Krke so z dvajsetim porazom v sezoni zapečatili svojo usodo v ligi Aba. Dve tekmi pred koncem rednega dela nimajo več teoretičnih možnosti za obstanek, kar pomeni, da bodo lahko v naslednji sezoni zgolj člani lige Aba 2.

Novomeščani so v štiriindvajsetih nastopih zabeležili le štiri zmage, tri od teh v prvih šestih krogih, in bodo zasedli zadnje mesto v štirinajstčlanski ligi. Zadnji dve tekmi proti Mornarju in Megi bosta tako zgolj formalnost.

Zasedba Daliborja Damjanovića je bila tudi na gostovanju v Laktaših brez pravih možnosti za uspeh. Domači košarkarji, ki se potegujejo za čim boljše izhodišče pred končnico, so dobili vse četrtine in brez težav prišli do visoke zmage.

Največ košev za oslabljeno zasedbo Krke (tudi tokrat je igrala brez poškodovanih Jana Kosija in Adonisa Thomasa) je zbral Andrej Stavrov, ki je s 25 točkami postavil tudi osebni rekord v tem tekmovanju. Luka Lapornik jih je prispeval 14, Miha Lapornik pa 12.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke Igokei za zasluženo zmago. Mi smo dali svoj maksimum. Vidi se, da nam manjkata Jan Kosi in Adonis Thomas, ki sta za naše moštvo ključnega pomena. Ta deficit je Igokea izkoristila, dane je bil nezaustavljiv Dalibor Ilić. Imeli so tudi lepo število skokov v napadu. Dokler smo lahko odgovorili z našo čvrstino, je še nekako šlo, potem pa, ko smo si nabrali osebne napake, je bilo s skrajšano rotacijo zelo težko.«

Dragan Bajić, trener Igokee: »Čestitam svojim fantom za zmago, Krki pa želim srečo v nadaljevanju sezone. V pripravi na tekmo sem igralcem razložil, da moramo biti pošteni do sebe in našega dela, do ljudi, ki nas plačujejo, in do gledalce, ki nas podpirajo. Šli smo v tekmo, kot da je najpomembnejša in kot da igramo proti najtežjemu nasprotniku. Spoštujemo Krko in trenerja Damjanovića. Uspeli smo zaustaviti njihovega ključnega igralca Stipčevića, ki smo da odrezali od žoge. V obrambi smo mogoče dobili preveč košev, napad pa je dobro deloval.«

Krkaši bodo do konca AdmiralBet ABA lige odigrali še zaostali tekmi z Mornarjem in Mego, ki pa za njihovo mesto na lestvici torej ne bosta več pomembni. Že v sredo, 13. 4., ob 18.30 pa bodo odigrali domačo tekmo Lige Nova KBM za prvaka s Cedevito Olimpijo.

STA: M. K.