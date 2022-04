V Novem mestu začetek strokovnega dela tradicionalnega Tedna cvička

11.4.2022 | 14:00

Fotografije: I. Vidmar

Novo mesto - V Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto so okviru letošnjega 50. Tedna cvička danes pripravili ocenjevanje lanskega dolenjskega vinskega pridelka. S tem so začeli strokovni del prireditve, ki bo združena z obujeno študentsko Cvičkarijo in s Pop Up Wine Festivalom v okviru prvega Festivala cvička 2022 konec maja potekala v Novem mestu.

Ocenjevanje na novomeški enoti Kmetijsko gozdarskega zavoda je odprl minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek, ki je ob tem poudaril pomen ohranjanja te slovenske tradicije in vinogradništva.

Ocenil je, da 50. ocenjevanje cvička pomeni, da ima to posebno vino na Dolenjskem svoje mesto. Tega mesta se zavedajo tudi v politiki, sam pa je imel to možnost, da je spremljal rast in napredek cvička, je dodal.

Sicer pa je prepričan, da so tudi takšna ocenjevanja "motor izboljševanja" kakovosti, pridelave, dodelave in prodaje cvička. Cviček je namreč danes nekaj povsem drugega, kot je bil v preteklosti. "Danes je cviček cenjeno vino, ne samo znotraj Slovenije, temveč tudi izven meja Slovenije in vesel sem, da je tako," je med drugim dejal Podgoršek.

Ocenil je še, da cviček za to, da se bo ponovno pojavil kot iskano vino, potrebuje dodatno promocijsko dejavnost in povezovanje njegovih pridelovalcev.

Kot je povedal predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, so 50. Teden cvička začeli s tradicionalnim ocenjevanjem vina. Prejeli so nekaj več kot 4000 vzorcev na Dolenjskem pridelanega vina, ki so jih v t. i. polfinalu ocenili v 32 društvih omenjene zveze. V finale pa se je, kljub letini, ki so zaznamovale podnebne spremembe in lanska pozeba, uvrstilo 636 vzorcev, kar je skoraj 30 odstotkov več kot lani.

Med navedenimi 636 vzorci jih je 181 pripadlo cvičku. Kot druga je zastopana modra frankinja, sledijo dolenjska bela vina, v ocenjevanje pa so dobili tudi veliko dolenjskih penin, je navedel Jurak.

Teden cvička del Festivala cvička

Sicer pa se tradicionalni Teden cvička devet let potem, ko se ga zadnjič priredili v Novem mestu, kot del Festivala cvička 2022 letos vrača v dolenjsko prestolnico. Pri organizaciji Festivala cvička so se v okrilju občinskega Zavoda Novo mesto povezali Zveza društev vinogradnikov Dolenjske, Društvo novomeških študentov in prireditelji Pop Up Wine Festivala.

Festival cvička bo sicer potekal med 27. in 29. majem. Osrednji del tridnevnega festivala bodo pripravili na novomeškem Glavnem trgu, medtem ko bosta enodnevni prireditvi, Cvičkarija in Pop Up Wine Festival, potekali na Novem trgu in v atriju gradu Grm.

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Jurak je še dejal, da gre za novo poglavje v zgodovini Tedna cvička. Ta bo sicer ohranil glavnino svojega dozdajšnjega programa, v določeni meri pa ga bodo nadgradili in posodobili.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak o ocenjevanju vina in Tednu cvička Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak o ocenjevanju vina in Tednu cvička

Galerija