FOTO: V garaži eksplodiralo med popravilom motorja

2.5.2022 | 18:20

Eksplozija v Ponovi vasi (obe fotografiji: PGD Grosuplje)

Včeraj nekaj po 17. uri je v Ponovi vasi v eni od tamkajšnjih garaž odjeknila eksplozija. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je do eksplozije med popravilom motornega kolesa prišlo zaradi plinov.

V eksploziji je bil huje poškodovan 57-letni moški, ki je bil v garaži sam. Prepeljali so ga v ljubljanski univerzitetni klinični center, kjer je ostal na zdravljenju.

Po eksploziji je izbruhnil še požar, ki se je razširil tudi v pritlične prostore stanovanjske hiše in na zunanji del.

Zagorelo med pretakanjem vnetljivih tekočin

Včeraj ob 11.53 je v naselju Podstrmec, občina Velike Lašče, med pretakanjem vnetljivih tekočin prišlo do požara v garaži, ki se je hitro razširil na inventar v prostoru. Lastnik je začel z gašenjem požara. Gasilci PGD Karlovica so ga dokončno pogasili, iznesli poškodovano opremo in nevarne snovi, prezračili in pregledali prostor s termovizijsko kamero ter namestili pivnike na odtoke ter preprečili iztekanje olj.

Prometni nesreči

Danes ob 14.48 sta na Cesti 4. julija v Krškem trčila motorist in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri oskrbi in prenosu dveh poškodovanih oseb.

Včeraj nekaj po 18. uri se je na cesti med Ribnico in Ljubljano pri Prilesju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Voznika, ki je vozil v smeri Ljubljane, je v ovinku zaradi prevelike hitrosti zaneslo na nasprotno stran ceste, kjer je čelno trčil vavto, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je povzročitelj lažje poškodoval.

Zagorela elektro omarica

Ob 16.21 je v Kočariji, občina Kostanjevica na Krki, zagorela elektro omarica ob porušenem objektu. Posredovali so gasilci PGD Kostanjevica na Krki, ki so požar pogasili. Na kraju je bil tudi dežurni delavec Elektra.

Še odstranjevali posledice neurja

Ob 10.00 so v Rožni ulici v Mokronogu gasilci PGD Mokronog prečrpali meteorno vodo, ki je zalila kletne prostore stanovanjske hiše.

Ob 5.58 je na cesti Krško – Brestanica, občina Krško, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavci cestnega podjetja so ga odstranili.

Ob 8.38 so na Ravneh pri Zdolah, občina Krško, dežurni delavci Kostaka s ceste odstranili nanos zemlje.

Svetilki ogrožali pešce

Ob 10.25 sta na Glavnem trgu v Novem mestu, z objekta viseli luči javne razsvetljave in ogrožali pešce. Gasilci GRC Novo mesto so luči odstranili.

Pivniki nič več potrebni

Ob 7.30 so v Gorenji Stari vasi, občina Šentjernej, gasilci PGD Stara vas-Loka s potoka Pendirjevka, kjer je bil 1. 5. 2022 opažen oljni madež na gladini, odstranili pivnike in vodno zaveso.

Kadilo se je iz brezna

Ob 11.39 se je pri Željnah, občina Kočevje, kadilo iz brezna. Gasilci PGD Šalka vas in Kočevje so pogasili okoli 20 kubičnih metrov gorečega odpadnega materiala in smeti v breznu.

M. K.