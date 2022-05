FOTO: S 3,5 promila alkohola trčil v zidanico

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 1. 5. in 2. 5. intervenirali v 144. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 495 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci huje poškodovali, prometno nesrečo z lažjo telesno poškodbo in deset nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, danes sporočajo s PU Novo mesto. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi kurjenja v naravnem okolju, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

Huje poškodovana kolesarka - nenadoma je odprl vrata ...

Trebanjski policisti so bili v nedeljo nekaj po 11.30 uri obveščeni o prometni nesreči v Dobrniču. Tam je 53-letna ženska kolesarila proti Vrbovcu. Ko je pripeljala vzporedno s parkiranim osebnim avtomobilom, je trčila v vrata vozila, ki jih je v tistem trenutku voznik odprl. Huje poškodovano kolesarko so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Poškodovana 77-letni motorist in 70-letna sopotnica

O prometni nesreči z udeležbo motorista in voznika osebnega avtomobila v krožnem križišču v Krškem so bili policisti obveščeni včeraj nekaj pred 15. uro. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 25-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v motorista, ki ga je prav tako nepravilno prehiteval preko neprekinjene ločilne črte. Lažje poškodovanega 77-letnega motorista in 70-letno potnico na motorju so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preverjajo.

S 3,5 promila alkohola trčil v zidanico

V nedeljo ob 12.20 je v Podulcah na območju PP Krško 45-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v zidanico (objavili smo tudi že več fotografij nesreče). Reševalci so povzročitelja nesreče odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ni poškodovan, je pa pod močnim vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,69 miligrama alkohola (3,5 g/kg). Policisti bodo o kršitvah voznika z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

S 3,5 promila in brez vozniške

Policisti PPP Novo mesto so v noči na 2. 5. med kontrolo prometa v Dobruški vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Opel vivaro. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj mu je sodišče izreklo ukrep odvzema, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,67 miligrama alkohola (3,5 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prevračal se je po avtocesti, poškodovan tudi otrok

Policisti PPP Novo mesto so bili v nedeljo nekaj pred 13. uro obveščeni o prometni nesreči na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Obrežju. 45-letni voznik osebnega avtomobila Audi Q7 švicarskih registrskih oznak je zaradi prevelike hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom, večkrat trčil v varovalno ograjo in se z vozilom obračal po vozišču. Hudo poškodovano 69-letno potnico v njegovem vozilu in lažje poškodovano 8-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja, ki se v nesreči ni poškodoval, bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Prijeli vlomilca z ukradenim blagom

Policiste PP Novo mesto je v nedeljo nekaj pred 19. uro občan obvestil o sumljivem ravnanju neznanca, ki bi v Bršljinu lahko poskušal vlomiti v prostore podjetja. Na podlagi opisa so izsledili in prijeli 15-letnega storilca, ki je bežal s kraja dogodka, kasneje pa še 21-letnega sostorilca, ki je pobegnil z osebnim avtomobilom. Ugotovili so, da sta osumljenca vlomila v ograjen skladiščni prostor, ukradla več delov vozil in jih natovorila v svoj avtomobil. Ukradene predmete so zasegli in jih vrnili odgovorni osebi oškodovanega podjetja. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine, tudi rop

Na Gubčevi ulici v Novem mestu je med 30. 4. in 2. 5. nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice v prednjih vratih pobral 50 evrov. Z vlomom in tatvino je povzročil za 400 evrov škode.

V naselju Čatež na območju PP Trebnje je v noči na nedeljo neznanec vlomil v parkiran osebni avto in ukradel denarnico z denarjem, osebnimi dokumenti in bančno kartico. Lastnika je oškodoval za okoli 700 evrov.

V naselju Pleterje na območju PP Krško je istega dne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V nedeljo zvečer je v naselju Mačkovec neznanec prav tako vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V naselju Anovec na območju PP Krško je med 27. 4. in 1. 5. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v hišo. Ukradel je zlat nakit, okoliščine pa policisti še preverjajo.

Na Adamičevi ulici v Novem mestu je v noči na ponedeljek neznanec skozi vrata vlomil v poslovne prostore. Po prvih ugotovitvah je odnesel denar, z vlomom in tatvino pa povzročil za okoli 1000 evrov škode.

V minuli noči sta na Starem trgu v Trebnjem neznanca porinila oškodovanko, ki je padla po tleh, in ji ukradla torbico. Policisti okoliščine ropa intenzivno preiskujejo.

Na Ulici Milana Majcna v Novem mestu pa je neznanec vlomil v poslovne prostore in izmaknil torbico z denarjem.

Policisti (spet) pozivajo: Če opazite sumljiva vozila in osebe, pokličite 113

Policisti ugotavljajo, da se storilci pripravijo na kaznivo dejanje. Najverjetneje opazujejo navade stanovalcev, npr. kdaj ti običajno odidejo od doma in kdaj se vrnejo, ali imajo v hiši psa, skozi katero okno ali vrata naj vlomijo, da bo čim manj možnosti, da jih kdo opazi in podobno. Ob vlomih v večernih in nočnih urah pa vlamljajo v hiše, v katerih očitno ni nikogar in nikjer ne gori luč. Storilci vlamljajo skozi vrata ali pritlična okna, preiščejo hišo in kradejo predvsem denar in zlat nakit. Doma torej ne gre hraniti večje količine denarja in vrednejšega nakita. PIN kode plačilnih in bančnih kratic hranite ločeno in jih ne označujte, orožje pa naj bo v primernih protivlomnih in protipožarnih omarah. Vsekakor je priporočljiva namestitev alarmnih sistemov in kakovostnih ključavnic. Odsotnosti ne razglašajte na družbenih omrežjih in poprosite sosede, da so pozorni na sumljive okoliščine in o tem obvestijo policiste na številko 113.

Predvsem v skupnostih, kjer se sosedje med seboj poznajo in imajo dobre odnose, so ljudje veliko bolj pozorni na dogajanje in hitreje prepoznajo sumljive okoliščine, pravijo na PU Novo mesto.

Migranti

Policisti so na območju krajev Zilje, Preloka, in Podklanec (PP Črnomelj) izsledili in prijeli sedem državljanov Toga, šest državljanov Malija, šest državljanov Kameruna, po enega državljana Senegala, Gambije, Gvineje, Komorija, Nigerije in Slonokoščene obale in na Obrežju dva državljana Afganistana.

