Začetek del na Rozmanovi ulici

6.5.2022 | 08:10

Del že urejene Rozmanove ulice (Foto: Občina Kočevje)

Kočevje - V Kočevju so začeli dela za rekonstrukcijo infrastrukture v Rozmanovi ulici. Potrebne bodo občasne delne in popolne zapore ceste, sporočajo z občine, za stanovalce bo dostop do objektov možen v dogovoru z vodjo gradbišča.

Lani je bil na omenjeni cesti urejen prvi del v skupni dolžini 250 metrov, sanirali so vodovodni sistem, uredili odvodnjavanje ter sanirali vozišče. Letos pa nadaljujejo rekonstrukcijo ceste naprej do križišča pri stanovanjskem objektu Rozmanova ulica 32. Predvidena je zamenjava vodovodnega sistema, ureditev meteornih vod s cestišča, ki se jih naveže na meteorni kanal, zgrajenem lani. Prav tako bodo zamenjali celoten spodnji in zgornji ustroj ceste, saj je vozišče v zelo slabem stanju in ne zagotavlja več ustrezne prometne varnosti, so zapisali na občini.

Po zaključeni investiciji bo tako saniran celoten odsek Rozmanove ulice v skupni dolžini 410 metrov. Dela izvaja Komunala Kočevje, potekala bodo predvidoma do avgusta, vrednost investicije pa je 110 tisoč evrov.

M. K.