Po letu Josipa Jurčiča na Muljavi podvojen obisk

7.5.2022 | 18:00

Foto: arhiv; Občina Ivančna Gorica

Muljava - Na Jurčičevi domačiji na Muljavi v prvih mesecih letošnjega leta beležijo podvojen obisk, kar upravljavci domačije pripisujejo predvsem uspešno izpeljanemu Jurčičevemu letu. Ocenjujejo, da je bil učinek Jurčičevega leta nad vsemi pričakovanji, med drugim je vzpodbudilo vrsto novih knjižnih del.

Leto 2021 je bilo v Sloveniji na predlog Občine Ivančna Gorica s sklepom vlade posvečeno slovenskemu pisatelju, pesniku in časnikarju Josipu Jurčiču. V ta namen so vse leto potekali različni dogodki in prireditve, velik del od njih na Jurčičevi domačiji na Muljavi, s katerim upravlja Zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica.

Direktorica zavoda Maja Lampret ocenjuje, da je bil učinek Jurčičevega leta nad vsemi pričakovanji, kar je še toliko bolj dragoceno "upoštevajoč dejstvo, da je epidemija onemogočala izvedbo tradicionalnih oblik prireditev".

Najbolj jo preseneča, da so v času Jurčičevega leta nastale številne nove knjižne izdaje, povezane z omenjenim avtorjem prvega slovenskega romana. Izšlo je kar 12 knjižnih izdaj in novih prevodov. Od tega je bilo sedem del namenjenih otrokom, eno mladini in štiri odraslim. Za slednje so izšli življenjepis Jurčiča Prvi pomladni cvet, znanstvena monografija Josip Jurčič, pripovednik svojega in našega časa, zbornik Proslavimo Jurčiča in knjiga z izborom Jurčičevih misli Človeško srce je kot nebo.

Po vsej Sloveniji je v Jurčičevem letu potekala serija dogodkov in prireditev, sicer prilagojena epidemioloških razmeram, k obeležitvi leta so pristopile tudi številne organizacije, knjižnice, šole in društva. "Izkazalo se je, da knjige vedno najdejo pot do ljudi. Da skrb za slovenski jezik in spoštovanje kulturnega zaklada, katerega so nam zapustili naši predniki, živi. A kar je najpomembnejše, vedno znova odkrivamo, da je Jurčič pravzaprav še kako aktualen tudi danes," je povedala Maja Lampret.

Vso to dogajanje je tudi močno povečalo obisk Jurčičeve domačije, saj v prvih mesecih letošnjega leta beležijo podvojen obisk.

Jurčičeva domačija je danes urejena v muzej na prostem, v katerem se je mogoče seznaniti z življenjem in deli prvega slovenskega romanopisca, hkrati pa pripoveduje zgodbe o življenju preprostega kmečkega prebivalstva, opremi bivališč in gospodarskih poslopij.

Največ zanimanja je za Jurčičevo rojstno hišo, ki jo je postavil njegov ded in ni bila nikoli predelana. Obiskovalci si z zanimanjem ogledajo tudi literarno zbirko, čebelnjak, etnografsko zbirko, kaščo in leseno bajto - Krjavljevo kočo. Posebnost domačije so uprizoritve Jurčičevih del v naravnem amfiteatru.

Obiskovalci, ki obiščejo Jurčičevo domačijo, pogosto obiščejo tudi druge znamenitosti v okolici, med katerimi so Stiški samostan in Muzej krščanstva na Slovenskem, Krško jamo in lani odprto Hišo kranjske čebele. Od nedavnega je v turistični ponudbi občine tudi adrenalinski doživljajski park Cukarca.

STA; M. K.