V Ameriki najboljši belokranjski sauvignon

9.5.2022 | 13:20

Foto: arhiv; KZ Metlika

Foto: KZ Metlika

Rochester/Metlika - Na letošnjem priznanem mednarodnem ocenjevanju vin v Ameriki Great American International Wine Competition v Rochestru v ameriškem New Yorku so v metliški kleti, kot sporočajo, dosegli velik uspeh. Vinska klet Metlika se je uspešno spopadla z mednarodno konkurenco vinarjev iz petindvajsetih držav in tokrat osvojila prestižni naziv ''Best in Show'' za najboljši sauvignon na ocenjevanju. Absolutni zmagovalec sauvignonov v Ameriki, ki je dosegel najvišjo oceno, je tako postal sauvignon 2020 iz Vinske kleti Metlika.

Stroga žirija najvplivnejših vinskih strokovnjakov iz celega sveta je na ocenjevanju med več kot 1000 vzorci vin nagradila še tri njihova vina, in sicer s srebrno medaljo vrhunsko modro frankinjo 2018 in modro frankinjo prestige 2018 ter z bronasto medaljo metliško črnino ptp 2019.

''Blesteti na takšnem tekmovanju kot je Great American International Wine Competition je izjemna čast in dokaz, da je kakovost vin na najvišjem nivoju tako pri zrelih kot svežih vinih. Ti rezultati dajejo dodaten zagon in spodbudo za naprej,'' sporočajo iz metliške kleti.

M. K.