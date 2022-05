Takega mavraha pa še ne

9.5.2022 | 17:40

Novo mesto - Mavrahi ali užitni smrčki rastejo v aprilu in maju, piše v knjigah. Da je to čas, ko raste ta goba, ki je med najokusnejšimi, se mnogi prepričajo tudi na gozdnih robovih in planinskih travnikih in drugod, kjer jo najdejo.

Pred dnevi sta mavraha našla v okolici Novega mesta sprehajalca. »Z ženo sva šla na sprehod in je mavraha našla sredi poti. Mavrahe sem kdaj prej že našel, a takega ne. Zrasli naj bi do štirinajst ali petnajst centimetrov. Ta pa ima izjemne dimenzije. Visok je trideset centimetrov in tehta pol kilograma,« je povedal mož, ki je izjemno najdbo prinesel tudi v naše uredništvo.

»Slikajte mavraha, on je tu glavni,« je še rekel in se zato ni želel fotografirati.

M. L.