Za Krko konec sezone, Ljubljančani tudi drugič premočni

10.5.2022 | 07:50

Ljubljana - Košarkarji Krke so v drugi četrtfinalni tekmi končnice Lige Nova KBM pri Cedeviti Olimpiji izgubili z 80:102 (20:23, 20:32, 15:28, 25:19) in tako izpadli iz končnice ter končali z letošnjo sezono.

* Dvorana Stožice, gledalcev 500, sodniki: Nedović (Kranj), Zupančič (Ljubljana), Špendl (Maribor).

* Cedevita Olimpija: Pullen 6 (1:2), Ferrell 14 (2:2), Ejim 4 (2:2), Duščak 5, Murić 11 (4:4), Auguste 4, Blažič 13 (1:2), Hodžić 6, Ščuka 18 (1:1), Omić 8 (0:1), Dragić 10 (3:3), Mulalić 3.

* Krka: Stergar 2, Stipčević 12, Špan 5, Stavrov 7 (3:5), Medved 2, Stipaničev 11, Škedelj 8 (0:1), M. Lapornik 19, Thomas 8 (0:1), Klobučar 6 (3:4).

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 16:20, Krka 6:11.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 16:32 (Blažič 4, Ščuka 3, Ferrell 2, Hodžić 2, Murić, Duščak, Dragić, Pullen, Mulalić), Krka 10:28 (Stipčević 4, M. Lapornik 3, Klobučar, Stipaničev, Špan).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 17, Krka 20.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Cedevite Olimpije so drugi polfinalisti lige Nova KBM. Serijo na dve zmagi proti Krki so zaključili po včerajšnji drugi tekmi, ki so jo v dvorani Tivoli dobili s 102:80.

Ljubljančani se bodo v polfinalu pomerili z Rogaško, ki je v četrtfinalu prav tako v dveh tekmah izločila Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur. Polfinalni termini so 14., 18. in 22. maja.

Na drugi strani je rezultat med Helios Suns in Šentjurjem 1:1, Nutrispoint Ilirija pa je dobila prvo tekmo proti Termam Olimia.

Cedevita Olimpija je do zmage prišla suvereno in pričakovano. Glede na to, da sta pri Krki manjkala Luka Lapornik in Jurij Macura, je imela tekma več ali manj prijateljski značaj. Trenerja sta v igro poslala vse razpoložljive košarkarje in prav vseh dvaindvajset - dvanajst pri domačih in deset pri Krki - se je vpisalo med strelce.

Pri Cedeviti Olimpiji je 23 minut na parketu izvrstno izkoristil Luka Ščuka, ki je bil z 18 točkami najboljši strelec moštva. Iz igre je metal 7:8 (trojke 3:4), ob tem pa je zbral še šest skokov in tri podaje (indeks 28). Na drugi strani je bil najbolj učinkovit Miha Lapornik z 19 točkami (met 8:13).

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke Cedeviti Olimpija za zasluženo zmago in vstop v polfinale. Kot sem že pred končnico povedal, so izraziti favoriti v končnici. Imajo zelo močno postavo, verjetno najmočnejšo v zadnjih sedmih, osmih letih. Po drugi strani se je naša sezona danes končala. Imeli smo izredno težko sezono, z ogromno težavami, še posebej zdravstvenimi. Bilo je ogromno poškodb. Tako smo tudi končali sezono, saj smo bili nazadnje brez Luke Lapornika in Macure, že prej brez Kosija, imeli smo tudi odhode iz kluba in bilo je zelo težko delati. Od izpada v ABA lige smo bili v zelo slabem stanju, še posebej v glavah. Težko je bilo delati in motivirati fante, a sem na koncu vseeno vesel, da so zdržali skupaj in da so do te zadnje tekme odigrali korektno in po svojih najboljših močeh. Kaj in kako bo naprej, bo odločala uprava kluba, fantom, ki so letos igrali za Krko, pa za naprej želim veliko uspeha in še posebej veliko zdravja.«

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović