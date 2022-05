Novomeščanke do zmage v Celju

12.5.2022 | 08:00

Foto: FB ŽRK Krka

Pester sredin večer je v 1. ženski rokometni ligi postregel s petimi obračuni, na katerih so se zmage veselile tudi rokometašice novomeške Krke.

Sredino rokometno dogajanje so odprle Celjanke in Novomeščanke. Gostiteljice so v dvorani Golovec vodile skozi večji del srečanja, na koncu pa je gostjam uspel preobrat. Po zmagi nad Ajdovkami so krkašice v končnici 1. ženske rokometne lige osvojile še dve točki proti zasedbi Z'dežele (27:24).

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, KONČNICA, 1. - 4. MESTO:

ŽRK Z'DEŽELE : ŽRK KRKA NOVO MESTO 24:27 (12:9)

Strnad (2) in Pišek 5; Novak 12 (2), Barukčić 5.

STATISTIKA

Erin Novak je že na uvodu potrdila dobro formo. V prvi minuti obračuna v Celju je zadela s sedmih metrov in gostje povedla v vodstvo (1:0). Izbranke Gašperja Kovača so prednost iz rok izpustile v 12. minuti, ko je bila v rumeno-modrem dresu uspešna Sanja Vrček (4:3). Gostiteljice so niti igre do odmora držale v svojih rokah, po polovici tekme je semafor kazal 12:9. Tudi na začetku drugega polčasa je kazalo, da se razmerje moči na igrišču ni spremenilo. 18 minut pred koncem so imele rokometašice Z'dežele najvišjo prednost na tekmi, pet golov (18:13), nato pa so Novomeščanke uprizorile preobrat. Stvari je v svoje roke vzela Erin Novak. V 55. minuti je najprej zadela za izenačenje (23:23), do konca pa je bila uspešna še trikrat, kar je bilo dovolj za veliko zmago Dolenjk na gostovanju v Celju.

Med strelkami je z 12 goli najbolj izstopala Erin Novak, med izbrankami Miše Marinček pa sta bili najbolj razpoloženi Anika Strnad in Jasmina Pišek. Obe sta dosegli po pet golov.

IZJAVI PO TEKMI

Jasmina Pišek, rokometašica Z'dežele: "Na tekmi smo lahko videli nekaj dobrih akcij, zagotovo pa preveč zgrešenih strelov. Zmage in porazi so sestavni del športa. Tokrat se nam žal ni izšlo. Osredotočiti se moramo na prihodnjo tekmo, ki nas čaka konec tedna v Ajdovščini."

Gašper Kovač, trener Krke Novega mesta: "Prvi polčas se ni odvil po naših željah, saj je bila celjska vratarka izjemno razpoložena. Na koncu smo uspeli tekmo obrniti v našo korist. To je za nas zelo pomembna zmaga. Skozi sezono se dvigujemo in želimo se boriti za najvišja mesta v 1. ženski rokometni ligi."

* Izidi, končnica, 3. krog:

- od 1. do 4. mesta:

- sreda, 11. maj:

Z'dežele - Krka 24:27 (12:9)

Mlinotest Ajdovščina - Krim Mercator 25:28 (13:14)

- lestvica:

1. Krim Mercator 1 1 0 0 750:404 38 (36)

2. Z'dežele 2 1 0 1 578:444 31 (29)

3. Mlinotest Ajdovščina 3 0 0 3 616:539 30 (30)

4. Krka 2 2 0 0 573:535 29 (25)

- od 5. do 8. mesta:

- sreda, 11. maj:

Ptuj - Velenje 22:25 (12:13)

- lestvica:

1. Litija 1 1 0 0 476:522 15 (13)

2. Velenje 2 2 0 0 502:588 13 (9)

3. Zagorje 1 0 0 1 417:554 13 (13)

4. Ptuj 2 0 0 2 498:589 11 (11)

- od 9. do 12. mesta:

- sreda, 11. maj:

Trgo ABC Izola - Koper 26:27 (15:14)

Zelene doline Žalec - Olimpija 31:37 (14:19)

- lestvica:

1. Trgo ABC Izola 3 2 0 1 80:76 4

2. Ž.U.R.D. Koper 3 1 1 1 89:91 3

3. Olimpija 3 1 1 1 89:87 3

4. Zelene doline Žalec 3 1 0 2 93:97 2

STA; M. K.