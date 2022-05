Vlada o Grmu in Rudolfovem

12.5.2022 | 18:40

Takole bo zgledala stavba Javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo. (arhiv DL)

Vlada je na sredini dopisni seji med drugim izdala uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, ki jo bo objavila v uradnem listu.

S sprejetim predpisom vlada določa metodologijo izračuna sredstev za nov javni visokošolski zavod in nov koncesioniran študijski program, ki temelji na študijskem področju študijskega programa. Vnašajo se tudi spremembe deležev kazalnikov, skladno s potrjenimi izhodišči vlade z dne 18. marca lani, ter določa natančnejša ureditev študijskih skupin in samih kazalnikov, so sporočili z Ukoma.

Vlada je poleg tega sklenila sporazum o prenosu ustanoviteljstva, pravic in obveznosti zasebnega samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto na Republiko Slovenijo. Za podpis sporazuma je vlada pooblastila ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec.

Ob realizaciji sporazuma bo prej zasebni samostojni visokošolski zavod deloval pod okriljem ustanoviteljstva Republike Slovenije oziroma kot istoimeni (z odlokom ustanovljen) javni samostojni visokošolski zavod Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Vlada je še sklenila, da se v upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto za mandatno dobo štirih let, od ustanovitvene seje upravnega odbora Rudolfovo, imenujeta nova člana, ki ju imenuje ustanovitelj. To sta Tomaž Savšek, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in Zvone Simončič, na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.

Upravni odbor zavoda je na konstitutivni seji minuli petek za predsednika imenoval Francija Bratkoviča, sicer direktorja Razvojnega centra Novo mesto. Objavljen je tudi razpis za direktorja Rudolfovega, rok za prijavo je 6. junij.

Upravni odbor je tudi sprejel statut zavoda ter pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive. Ob tem se je seznanil z osnutkom programa dela in finančnega načrta za tekoče leto. Vršilec dolžnosti direktorja Borut Rončević je predstavil pobude za vstop v prve konzorcije za prijave na razpise EU, k čemur je upravni odbor podal soglasje.

Vlada je sklep o ustanovitvi zavoda Rudolfovo sprejela 24. marca.

STA; M. K.