Zavod Rudolfovo išče direktorja

10.5.2022 | 18:00

Za predsednika upravnega odbora Zavoda Rudolfovo je bil imenovan Franci Bratkovič. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Na konstitutivni seji se je minuli petek sestal upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo v Novem mestu. Za predsednika upravnega odbora je bil imenovan Franci Bratkovič, sicer direktor Razvojnega centra Novo mesto. Objavljen je tudi razpis za direktorja Rudolfovega, rok za prijavo je 6. junij.

Upravni odbor je tudi sprejel statut Rudolfovega ter pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive. Ob tem se je seznanil z osnutkom Programa dela in Finančnega načrta Rudolfovega za leto 2022. Vršilec dolžnosti direktorja Borut Rončević je upravnemu odboru predstavil pobude za vstop Rudolfovega v prve konzorcije za prijave na razpise EU, k čemur je upravni odbor podal soglasje.

Vlada je sklep o ustanovitvi zavoda Rudolfovo v Novem mestu sprejela 24. marca. Po navedbah ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo novi zavod s tehnološkim znanjem ustvarjal ekosistem novih inovativnih malih in srednjih podjetij, ki bodo jugovzhodni Sloveniji dali stabilnost, kakovostna delovna mesta in gospodarsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti.

Ustanovitvi novega zavoda so sicer med drugim nasprotovali predstavniki rektorske konference in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), kritiko do ustanavljanja novih visokošolskih in raziskovalnih zavodov so v začetku aprila izrazili tudi na shodu za znanost.

Visokošolski sindikat Slovenije pa je upravni odbor Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) pozval, naj prepreči financiranje zavoda Rudolfovo. Po njihovih oceni želi vlada namreč z ustanavljanjem javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodov v Novem mestu priklopiti krog svojih političnih podpornikov na državni proračun mimo veljavnih postopkov in smernic nedavno sprejetih strateških dokumentov.

Po poročanju časnika Večer naj bi upravni odbor ARRS na ponedeljkovi seji odločal tudi o financiranju zavoda Rudolfovo, ki mu je vlada namenila 5,2 milijona evrov. Na agenciji podrobnejših pojasnil po ponedeljkovi seji upravnega odbora za STA niso dali.

STA; M. K.