FOTO: Požar v Melaminu pogašen; odpovedujejo dogodke

12.5.2022 | 10:45

Vse fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): FB Utrip vaše občine

Kočevje - Požar po jutranji eksploziji v kočevski kemični tovarni Melamin je pogašen, gasilske enote izvajajo hlajenje, je uprava za zaščito in reševanje sporočila na Twitterju. Po podatkih uprave je več kot 20 poškodovanih, po zadnjih podatkih UKC Ljubljana pet huje, s hudimi opeklinami. Dve osebi še pogrešajo in ju iščejo, nevarne snovi so zajezene.

Prebivalce še vedno pozivajo, naj se do končane intervencije, ki po navedbah uprave poteka uspešno, zadržujejo v zaprtih prostorih oz. se ne zadržujejo zunaj na območju 500 metrov od lokacije eksplozije. To je občane na Facebooku pozvala tudi Občina Kočevje.

Poveljnik Gasilske zveze Kočevje Leon Behin je za Radio Slovenija povedal, da so na terenu vse kočevske gasilske enote, ki so požar uspele omejiti in je pod nadzorom. Po njegovih besedah so vsi poškodovani oskrbljeni, dva huje opečena so prepeljali v ljubljanski univerzitetni klinični center (UKC), ki je aktiviral načrt za množične nesreče.

V ljubljanskem UKC tako sprejemajo poškodovane v eksploziji v Kočevju. Do zdaj so dva pripeljali z helikopterjem, ostale z rešilnim vozilom. "Delo smo prilagodili delu v množičnih nesrečah. Za zdaj je znano, da naj bi pomoč potrebovalo 20 oseb, med njimi so tudi huje poškodovani," so sporočili na Twitterju.

Naknadno so sporočili, da je po zadnjih podatkih hudo poškodovanih pet oseb. Izjavo za medije načrtujejo v zgodnjih popoldanskih urah.

Sicer pa še iščejo dve pogrešani osebi, za katere še ne vedo, ali sta bili v času eksplozije v objektu, je dejal Behin.

Poleg gasilskih enot so aktivirane tudi zdravstvene enote, ekološki laboratorij z mobilno enoto, pa tudi helikopterska pomoč, sporoča uprava za zaščito in reševanje.

Zgradba je hudo poškodovana, udar je povzročil popokana okna tudi v okolici. "Nevarne snovi so zajezene in ne bodo iztekale izven meja podjetja", še sporoča uprava.

Glavna cesta skozi Kočevje je še vedno zaprta. Obvoz je po lokalnih cestah. Promet preusmerja policija, poroča prometnoinformacijski center.

Vsem prebivalcem v okolici svetujejo, da zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem, dokler traja intervencija. Prav tako naj se ne približujejo kraju dogodka, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Tovarna Melamin po okoljski zakonodaji spada med obrate večjega tveganja za okolje. Družba, ki je sicer eden večjih zaposlovalcev v regiji, se namreč ukvarja predvsem z izdelavo smol za barve in lake ter lesno, gradbeno in tekstilno industrijo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je na spletni strani objavil napotke za ravnanje ob požaru. Prebivalce pozivajo, da upoštevajo priporočila ekip za reševanje oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.

V Kočevju odpovedujejo dogodke

Zaradi požara so bili organizatorji prisiljeni odpovedati nekatere za danes napovedane dogodke v mestu. Tako odpadeta odprtji festivala Žive ulice in uradno odprtje gostujoče razstave v Pokrajinskem muzeju. Razstava bo sicer na ogled od petka, so sporočili organizatorji.

Festival Žive ulice bi se moral začeti drevi s koncertom skupine MI2, potekal pa bi na prostem v središču mesta. Organizatorji bodo o morebitnemu nadomestnemu terminu koncerta bodo pravočasno obvestili javnost, so zapisali na spletni strani.

Ob 19. uri pa je bilo v Pokrajinskem muzeju Kočevje predvideno odprtje gostujoče razstave Na Dvoru ulita umetnost. Uradno odprtje odpade, so sporočili iz muzeja.

STA; M. K.

Video: Robert Fotivec

