Trimo Trebnje še v borbi za naslov po zmagi nad Ormožani

14.5.2022 | 11:00

Obračun je kljub zmagi domačih imel precej grenak priokus, saj se je v drugem delu tekme poškodoval kapetan Trebanjcev Uroš Udovič. (fotografije: RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Trebanjski rokometaši so z domačo zmago nad Jeruzalemom Ormožem (37:28) pri življenju ohranili upe na osvojitev naslova državnih prvakov.

Trebanjci so v domači dvorani gostili zasedbo iz Ormoža, edino ekipo, ki jim je v tej sezoni Lige NLB zadala poraz. Izbranci Uroša Zormana so se tudi tokrat večji del tekme mučili z nepopustljivimi rokometaši iz Prlekije, a v zaključku tekme stopili na plin ter slavili zmago z devetimi zadetki razlike.

LIGA NLB, 7. KROG:

petek, 13. maja:

RK TRIMO TREBNJE : RK JERZUALEM ORMOŽ 37:28 (16:15)

Glavaš 6 (4), Radojković, Miklavec in Slatinek Jovičič po 5; Žuran in Kosi po 7.

Igralec tekme: Vid Miklavec (RK Trimo Trebnje)

STATISTIKA

Trimo Trebnje je na prvih od dveh zaostalih tekem, ki ju mora še odigrati, pričakovano premagal Jeruzalem Ormož in obdržal možnosti, da postane prvak. Izbranci Uroša Zormana pa nikakor niso imeli lahkega dela, Jeruzalem Ormož na tekmi sicer ni niti enkrat povedel, a je zagrizeno lovil tekmece. Pri izidu 25:22, je še imel nekaj upanja, a v zadnjem delu tekme popustil, tako da so domači vendarle prišli do zanesljive zmage.

Začetek tekme ni napovedoval, da bi Trebanjci lahko imeli težave. Povedli so s 3:0, nato prednost treh zadetkov držali do izida 9:6, a so nato gosti dosegli tri gole, izenačil je Denis Škrinjar. Do konca polčasa so gostitelji venomer povedli, toda tekmec je vedno izenačil, da pa bi bil rezultat poravnan tudi ob koncu polčasu, je Ormožanom preprečil zvok sirene, tako da je ob odmoru semafor kazal izid 16:15.

Tudi na začetku drugega polčasa so gostitelji povedli za tri gole, tekmec jih je nato še nekaj časa lovil, po izidu 25:22 pa zaostal in zmagovalec je bil rešen.

Pri Trebanjcih je največ zadetkov dosegel Filip Glavaš, pri Jeruzalemu Ormožu sta jih po sedem zabila Rok Žuran in Tilen Kosi.

Moštvi Zormana in Prapotnika bosta čez vikend mirovali ter zaključni turnir pokalnega tekmovanja spremljali zgolj od daleč. V 25. krogu bo trebanjski Trimo gostil zasedbo Slovenj Gradca, Ormožani pa bodo gostovali v Šmartnem pri Litiji.

IZJAVI PO TEKMI

Mihajlo Radojković, rokometaš Trima Trebnjega: "Čestitke fantom za zmago ter navijačem za podporo. Prvi polčas smo odigrali s tremo, v drugem pa pokazali levje srce in si teoretično zagotovili drugo mesto. Čakajo nas še tri tekme, ki jih želimo odigrati maksimalno resno."

Matija Pandev, rokometaš Jeruzalema Ormoža: "Čestitke Trimu Trebnjemu za odigrano tekmo. Dobro smo se držali do 40. minute. Trebanjci so se dobro pripravili in potrdili vlogo favorita tudi na igrišču."

* Izid, 7. krog:

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 37:28 (16:15)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 24 22 1 1 800:620 45

2. Trimo Trebnje 23 18 3 1 695:593 41

3. Gorenje Velenje 23 16 2 5 727:583 34

4. Urbanscape Loka 24 14 0 10 654:619 28

5. Slovenj Gradec 2011 24 13 1 10 687:671 27

6. Riko Ribnica 24 12 3 9 702:698 27

7. Koper 24 12 1 11 669:644 25

8. Maribor Branik 24 11 1 12 628:659 23

9. Jeruzalem Ormož 24 9 2 13 654:716 20

10. Dobova 24 9 2 13 633:683 20

11. LL Grosist Slovan 24 8 2 14 623:665 18

12. Sviš Ivančna Gorica 24 6 0 18 608:676 12

13. Ljubljana 24 2 3 19 683:779 7

14. Herz Šmartno 24 2 3 19 604:770 7

STA; M. K.