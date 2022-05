FOTO: Lilo kot na sodni dan - iz zalitega avta rešili voznika in dva otroka

17.5.2022 | 07:00

Vse fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): FB PKD

Voda je drla mimo bencinske črpalke v Vavti vasi.

Včeraj okoli 17.40 je del območja občin Straža in Dolenjske Toplice zajelo neurje z močnim dežjem in točo. Meteorna voda in blato sta v Jurki, Rumanji in Vavti vasi zalila kleti štirih stanovanjskih hiš ter enega večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Vavta vas so iz prostorov izčrpali vodo in blato ter jih očistili. Zalitih je bilo tudi več odsekov cest. Zalitih je bilo tudi več odsekov cest, kamor se je z deročo vodo stekalo tudi blato s polj. Silovitosti deževja odtočni kanali niso uspeli požirati, zato se je voda, pomešana z blatom, nabirala tudi na nekaterih delih cestišča. Najhuje je bilo od Zaloga proti Straži in iz Jurke vasi proti Dolenjskim Toplicam. Na številnih mestih so morali posredovati prostovoljni gasilci in cestni delavci.

Pred bencinskim servisom v Vavti vasi so s pomočjo delavcev cestnega podjetja iz osebnega vozila, ki je obtičalo v vodi, rešili voznika z dvema otrokoma ter s cestišča prečrpali vodo.

Na območju občin Straža in Dolenjske Toplice je med silovitim dežjem ponekod padala tudi toča.

Gorel avto

Ob 13.45 je v naselju Mrzlo polje, občina Ivančna Gorica, gorelo osebno vozilo, ki je bilo pogašeno pred prihod gasilcev. Gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična so vozilo pregledali s termo kamero in odklopili akumulator.

Bili so brez vode

Ob 20.56 je na Senovem, v občini Krško, prišlo do okvare na vodovodnem sistemu Senovo-Brestanica, zaradi česar je bila prekinjena oskrba s pitno vodo. Okvaro so odpravili delavci podjetja Kostak Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP CEROD, TP DOL. SUHADOL, TP TOLSTI VRH, TP TOLSTI VRH 2, TP HRASTJE;

- od 10:00 do 14:00 bo prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE2;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE, TP BREZOVICA, TP DOL. STARA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNACE, izvod Ravnace;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK 1, izvod Proti Podrebru;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE, Izvod Proti Ravnacam, in izvod Drage.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK na izvodu MORAVČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS, izvod 4.HRUŠEVEC-SONČNA ELEKTRARNA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER, izvod 1.PROTI FEMCU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Brezovica Gorjanci, nizkonapetostno omrežje – Brezovica + Javna razsvetljava med 8. in 14. uro, Nuklearno naselje med 8. in 10.30 uro, Krško – Resa med 11. in 13.30 uro, Zaloke AC med 8. in 10. uro, Drnovo – cestninska postaja med 11. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dobova, nizkonapetostno omrežje – Vučajnk naselje Humek med 9. in 11. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Konjsko vas, nizkonapetostno omrežje – Lisec in Log Vrhovo, nizkonapetostno omrežje – Vrhovška gora med 8. in 14. uro.

M. K.

