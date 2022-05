V Adrii Mobil pomagali sodelavcu, ki mu je pogorel dom

19.5.2022 | 14:35

Ob današnji predaji sredstev (predstavniki podjetja Adria Mobil, Martin Meke in Barbara Ozimek z OZ RKS Novo mesto) (Foto: OZ RK NM)

Novo mesto - Družini Martina Meketa, zaposlenega v Adrii Mobil, je konec marca dom uničil požar. Zagorelo je podstrešje, ogenj je uničil streho in celotno zgornje nadstropje, kjer je živela družina. Poleg Martina so v hiši živeli še njegova žena, dve hčeri in Martinova mama. Hiša ni bila zavarovana.

V podjetju Adria Mobil so takoj organizirali zbiranje sredstev med sodelavci in ti so zbrali 3.450 evrov. Poleg tega je samo podjetje za družino Meke dodalo enak znesek preko Sklada za pomoč ljudem v stiski pri Območnem združenju RK Novo mesto.

Novomeški Rdeči križ sporoča, da je s pomočjo do sedaj zbranih sredstev od krajanov Gabrja, Brusnic, Rdečega križa Slovenije in krajevnih organizacij RK skupaj z današnjo donacijo pokril strošek za prekritje strehe, ostanek denarja pa bo namenjen za drugo nujno sanacijo.

Predstavniki podjetja Adria Mobil, Mojca Novak, Nataša Gole in tesna Martinova sodelavca so ob današnji predaji pomoči poudarili, da so ponosni, da delajo v takem podjetju, kjer je solidarnost in pomoč sodelavcem na prvem mestu. Take akcije so izpeljali že večkrat in vedno je, kot pravijo, odziv bil presenetljiv.

Martin Meke je bil, kot poročajo z novomeškega Rdečega križa, ganjen in se je zahvalil predstavnikom podjetja in sodelavcem z mislijo, da mu je veliko lažje, ko vidi, da so ljudje pripravljeni pomagati, ko se človek znajde v stiski.

M. K.