FOTO: Na gradu Rajhenburg razstava ''Prehajanja'' kiparja Boštjana Kavčiča

24.5.2022 | 08:30

Brestanica - V razstavišču na gradu Rajhenburg nad Brestanico so konec tedna odprli razstavo Prehajanja akademskega kiparja Boštjana Kavčiča. Umetniku ni tuje sintetiziranje kiparstva in uporabnih predmetov, njihovo narativno povezovanje in umeščanje v historično arhitekturo, je ob razstavi zapisala kustosinja Nina Sotelšek.

Kavčičev kiparski opus zaznamuje niz del s skupnim naslovom ORGanizmi. Ta je začel nastajati leta 2002 in šteje več kot 80 kamnitih skulptur, od teh pa jih je 16 letošnjih, je pojasnila kustosinja razstave.

Kavčičevo kiparstvo sicer zaznamujejo obvladovanje materije, ustvarjalna suverenost, intuicija in okoliščine, v katerih dela nastajajo. Vendar pa umetnik izbranega medija ne dojema v klasičnem smislu. Zavestno se odpoveduje uporabi novih tehnologij in gradiv, ki obremenjujejo že tako nasičeno okolje, in se raje osredotoča na naravne materiale, ki jih je mogoče vnovič uporabiti, je še zapisala Nina Sotelšek.

Boštjan Kavčič se je leta 1973 rodil v Šempetru pri Novi Gorici. Med letoma 1997 in 2003 je kiparstvo študiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Med študijem je prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za kiparstvo. Med letoma 2003 in 2005 je bil štipendist ministrstva za kulturo za podiplomski študij videa.

Predstavil se je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah. Udeležil se je mednarodnih simpozijev, postavil več javnih del, pripravil delavnice klesanja kamna in video umetnosti. Njegova dela so uvrščena v več galerijskih zbirk in v digitalni arhiv DIVA. Od leta 2007 je samozaposlen v kulturi. Živi in ustvarja v Rodinah v Beli Krajini.

Razstava bo na ogled do 28. februarja prihodnje leto.

STA; M. K.

Foto: Mateja Gačnik Miklavž

