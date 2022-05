Kam lahko pridete navijat za Deželaka Junaka?

25.5.2022 | 18:30

Čez točno en teden, 1. junija, se voditelj Radia 1 Miha Deželak odpravlja na veliko dobrodelno avanturo po Sloveniji. Deželak Junak bo skupaj s celo Slovenijo zbiral denarna sredstva za počitnice otrok, ki še niso bili na morju.

Deželaka bodo ob poti, kot že sedem let doslej, spremljali številni Slovenci in ga s spodbudnimi besedami podpirali ter mu vlivali dodatnih moči. Radijska ekipa je zdaj razkrila še traso, po kateri se bo Deželak peljal, zato lahko vsak pride navijat zanj in za njegovo ekipo. Tudi v Posavju, na Dolenjskem in v Beli krajini! Za točne ure, kdaj se bo kje nahajal, pa preverite na spletni strani Radia 1.

1. Etapa

Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Kamnik, Domžale

2. Etapa

Ljubno ob Savinji, Mozirje, Žalec, Celje, Laško, Sevnica, Krško, Brežice

3. Etapa

Šentjernej, Novo Mesto, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Ivančna Gorica, Grosuplje, Škofljica, Ljubljana

4. Etapa

Topolščica, Šoštanj, Velenje, Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj

5. Etapa

Moravske Toplice, Murska Sobota, Ljutomer, Ivanjkovci, Ormož, Majšperk, Slovenska Bistrica, Slovenjske Konjice

6. Etapa

Železniki, Škofja Loka, Žiri, Logatec, Vrhnika, Brezovica, Ljubljana, Litija

7. Etapa

Metlika, Semič, Črnomelj, Kočevje, Sodražica, Velike Lašče, Grahovo, Cerknica, Unec

8. Etapa

Moravče, Domžale (Dob), mengeš, Zbilje, Medvode, Ljubljana

9. Etapa

Sežena, Komen, Štanjel, Vipava, Ajdovščina, Dornberk, Nova Gorica

10. Etapa

Divača, Kozina, Dekani, Sečovlje, Lucija, Portorož, Izola, Koper, Debeli rtič

M. K.