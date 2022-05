Pijan se je prevrnil, sopotnik hudo poškodovan; še nekaj podobnih ''cvetk''

26.5.2022 | 10:50

Simbolna slika (Foto: arhiv lokalno.si)

Sinoči okoli 19. ure se je zgodila prometna nesreča na lokalni cesti pri naselju Žvirče. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 35-letni voznik osebnega avtomobila peljal iz smeri Žvirč proti Polomu. Zaradi prevelike hitrosti je v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Hudo poškodovanega 71-letnega potnika in lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,69 miligrama alkohola. Voznik in potnik med vožnjo nista bila pripeta z varnostnim pasom. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje.

Omamljen, brez vozniške, z neregistriranim avtom

Policisti PP Brežice so med kontrolo prometa na območju Obrežja nekaj pred 21. uro ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat stilo. Med postopkom so ugotovili, da 44-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi so mu odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost prepovedanih drog. Neregistriran in tehnično nepopoln avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon za omenjene kršitve določa globo v višini najmanj 2580 evrov.

Še ena 'cvetka'

Nekaj pred 22. uro so črnomaljski policisti pri Cerkvišču ustavili voznika osebnega avtomobila, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici. Ugotovili so, da 43-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,22 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

V Gorenjih Kamencah je med 22. 5. in 25. 5. nekdo vlomil v gospodarski objekt. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 100 evrov škode.

Med 24. 5. in 25. 5. je z delovišča v Gorenjem Gradišču pri Šentjerneju neznanec izmaknil 13 vreč cementa.

V prodajalni v Novem mestu je nekdo izkoristil nepazljivost oškodovanke, ki je torbico odložila na tla in se oddaljila. Iz denarnice je vzel 150 evrov.

Migranti

Policisti so na območju Črneče vasi (PP Krško) izsledili in prijeli dva državljana Gvineje Bissau, državljana Gambije in državljana Mavretanije, pri Veliki Dolini, na območju Loč in pri Slovenski vasi (PP Brežice) šest državljanov Burundija, pet državljanov Bangladeša, tri državljane Kube, dva državljana Somalije in državljana Etiopije.

