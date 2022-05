Festival cvička: do nedelje zapora Novega trga in brezplačni avtobusni prevoz

26.5.2022 | 14:30

Novi trg bo zaprt od današnjega večera. (Foto: MO NM)

Novo mesto - Festival cvička, ki se konec tedna v prepleteni izvedbi dogodkov 50. tedna cvička, Cvičkarije in Pop Up Wine Festivala premierno predstavlja na treh novomeških prizoriščih, bodo spremljale spremembe v prometnem in parkirnem režimu. Danes zvečer bo že veljala popolna zapora parkirišča na Novem trgu, trajala bo do nedelje, 29. maja, spremljale pa jo bodo tudi zapore bližnjih ulic. Za olajšan in pretočen dostop do mestnega jedra bo jutr in v soboto organiziran brezplačni avtobusni prevoz na relaciji avtobusno postajališče Revoz–avtobusno postajališče Kandija (ob vhodu na makadamsko parkirišče Kandija) in obratno.

Popolna zapora parkirišča Novi trg bo vzpostavljena od današnjih večernih ur, od 23. ure, do nedelje, 29. maja 2022, do 2. ure. V soboto in nedeljo bo popolna zapora razširjena tudi na ulico Novi trg, ki vodi iz Rozmanove ulice proti parkirišču, ulico Na Loko in Dalmatinovo ulico. Obvoz v času zapore ne bo urejen, stanovalcem in lastnikom objektov pa bo omogočen dostop.

Poleg zapore na Novem trgu bo v petek, 27. maja 2022, med 16.30 in 18.30 za izvedbo povorke potekala tudi kratkotrajna zapora Kandijskega mostu, obvoz pa bo urejen na relaciji Rozmanova ulica–Prešernov trg–Kapiteljska ulica–Trubarjeva ulica–Rozmanova ulica.

Brezplačno le od Kandije do Revoza

Brezplačni avtobusni prevoz bo, kot sporočajo z rotovža, deloval v času Festivala cvička v petek in soboto med 18.00 in 1.30, povezoval pa bo parkirni prostor pred podjetjem Revoz (Belokranjska cesta 4) in avtobusno postajališče Kandija (ob vhodu na makadamsko parkirišče Kandija) nasproti FURS-a. Vozil bo vsakih 30 minut.

M. K.