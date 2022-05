Rešite svojo kožo

27.5.2022

La Roche-Posay v mesecu maju pripravlja brezplačne preglede kožnih znamenj. Včeraj so bili na novomeškem Glavnem trgu.

Ali ste vedeli, da sodi rak kože med najbolj nevarne tumorje, vendar ga lahko v 99% primerih učinkovito pozdravimo, če ga le odkrijemo pravočasno?

Vodilna dermokozmetična znamka La Roche-Posay z javnozdravstvenim projektom #SaveYourSkin, ki poteka ob podpori Združenja slovenskih dermatovenerologov, opozarja na pomembnost rednih pregledov kožnih znamenj in omogoča brezplačne preglede znamenj v petih slovenskih mestih.

V Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru in Novem mestu bo konec maja petnajst slovenskih zdravnikov dermatovenerologov izvedlo več kot 400 zdravniških pregledov znamenj z namenom zgodnjega odkrivanja in preprečevanja kožnega raka, strokovnjaki La Roche-Posay pa bodo na lokacijah nudili izobraževanje o pravilni zaščiti kože pred soncem. Pregledi so za javnost popolnoma brezplačni, število mest je omejeno, potrebna pa bo predhodna spletna prijava.

Projekt je podprlo tudi Združenje slovenskih dermatovenerologov, podpredsednik združenja, prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., spec. derm., pa je dejal: »Združenje slovenskih dermatovenerologov si prizadeva za ohranjanje in napredek stroke. Že leta sodelujemo v Evropskem projektu Euromelanoma day, ki je namenjen predvsem ozaveščanju ljudi, še posebej pa ogroženih skupin prebivalstva. Podpiramo različne aktivnosti, ki jih organizirajo organizacije in posamezniki, in so komplementarne z našimi temeljnimi usmeritvami in prizadevanji. Projekt #SaveYourSkin bo dodatno okrepil naša prizadevanja v okviru meseca preventive melanoma, zato smo zelo veseli sodelovanja.«

