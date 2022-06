FOTO: ''Mislil sem, da bo hišo preluknjalo!''

3.6.2022 | 15:00

Stanko Jaki ob hlevu. Močan veter je poškodoval ostrešje.

Aleš Hrovat pravi, da takšnega neurja, kot je bilo sinoči, ne pomni.

Ivanu Sašku je toča poškodovala tudi rolete na oknih.

Ravnateljica mirnske osnovne šole Anica Marinčič je dejala, da je včeraj voda zalila spodnje prostore šole.

Šentrupert, Mirna - Sinočnje neurje se je razbesnelo tudi nad občinama Šentrupert in Mirna. »Ne pomnim, da bi bilo kdaj tako hudo. Na hitro so nebo prekrili temni oblaki, potem je začelo zelo močno pihati, deževati, vmes je bila tudi toča,« nam je včerajšnjo hudo uro opisal Stanko Jaki iz Šentruperta.

Veter je bil tako močan, da je razkril streho kozolca in tudi hleva na njegovi kmetiji. »Pojavil se je vrtinec, ki je dvignil kritino in jo nosil daleč naokoli. Na hlevu je odtrgalo del lesenega ostrešja in ga vrglo čez bližnje smreke na sosedovo koruzo več deset metrov stran. To je bila katastrofa,« pripoveduje Jaki, ki ob tem dodaja, da je neurje veliko škode povzročilo tudi na poljščinah. »Dvomim, da se bo denimo koruza obrasla nazaj. Če se bo, bo zaradi poškodb veliko bolezni; bulava snet bi se znala pojaviti. Mi imamo okoli 35 hektarjev koruze, 15 hektarjev jo bo verjetno treba posaditi na novo, kar bo velik strošek. Pričakovali smo dobro letino, letos vemo, kakšne so razmere z žiti zaradi vojne v Ukrajini, a nam je vreme zagodlo. Bojim se, da bodo silosi letos na pol prazni. Upam na pomoč države.«

V Prelesju smo naleteli na Ivana Saška, ki je ravno menjal kritino na strehi od soseda. »Sosed živi v Trstu in sem mu priskočil na pomoč. Česa takšnega ne pomnim, dež je padal postrani, pri nas je voda skozi okna, ki so sicer slaba in dotrajana, prišla v stanovanje. Rolete so povsem uničene, prav tako vrt,« je dejal Sašek.

Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec pravi, da je močan veter poškodoval kar nekaj streh občanov, na cestah je bilo veliko blata, zelo prizadete pa so tudi poljščine. »Kakšnih hujših poškodb na srečo ni bilo, tako da smo jo kar dobro odnesi v primerjavi s sosednjima občinama,« ocenjuje Kostelec.

Občina nima neposredne zakonske podlage za izplačila povračil škode, ki so v neurju nastale fizičnim in pravnim osebam, ampak je to pristojnost države. »V kolikor bo Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o pričetku škode, vas bomo pozvali k prijavi škode občinski komisiji, ki bo ocenila škodo. Za ta namen škodo poslikajte in dokumentiranje, saj bodo dokazila potrebna v kasnejših fazah postopka. Če ste utrpeli škodo na stvareh (hiše, gospodarska poslopja) in boste zadeve urgentno sanirali, si shranite vse račune v zvezi s popravili,« so še sporočili z občine.

Voda zalila osnovno šolo

Na Mirni je voda zalila prostore osnovne šole. »Poplavljene so bile garderobe, 10 cm vode je bilo notri, jedilnica, avla, voda je prišla tudi v učilnico za tehniko in tehnologijo in v kuhinji. Poklicala sem domače gasilce, takoj so se odzvali, na pomoč so priskočili tudi gasilci iz trebanjske občine. Vodo so izčrpali in pomagali tudi pri brisanju prostorov. Res vsem zahvala gasilcem, pa tudi hišnikoma in ostalim zaposlenim, ki so pomagali ponoči, da smo zjutraj otroke lahko nemoteno sprejeli v šolo,« je povedal ravnateljica Anica Marinčič. Kakšna bo škoda, se bo verjetno pokazalo v naslednji dneh, tednih ali mesecih, saj so bila ponekod podnožja omar nekaj časa v vodi. Skrbi jih tudi, kaj bo s parketom v učilnici za tehniko.

Toča velika kot oreh

Zelo slabo sta jo v mirnski občini odnesli tudi naselji Stan in Debenec, kjer so danes dopoldan domačini pospravljali posledice močnega neurja. »Mislil sem, da bo hišo preluknjalo! Ni bilo časa, da bi šel denimo avto pokrit z odejo. Tako hitro je začelo močno deževati, vmes je bila še toča, velika kot oreh. Močno je padalo vsaj 15 minut. Takšne nevihte ne pomnim. Nekaterim je razbilo avtomobile, strehe, fasade hiš, vinograde … Celo ena brežina se je odtrgala in je bila zemlja na cesti, tako da so morali plužiti,« pravi Aleš Hrovat.

»Stan in Debenec sta prizadeta najhuje, tam je uničen skoraj ves pridelek na trtah in sadju. Po občini se je sprožilo več plazov, neurje je podrlo kar nekaj dreves. Že sredi noči smo sanirali šolske prostore, počistiti je treba še šolsko igrišče, ki ga je prekrilo blato in listje. Skoraj ni hiše na Mirni, ki ne bi imela vsaj nekaj poškodovanega. Zjutraj se je sestal Štab civilne zaščite, usedli smo se tudi s Komunalo Trebnje in drugimi pogodbeni izvajalci. Izvajamo sanacijo cestišč, javne infrastrukture, škodo bomo ocenili, ko bodo komisije na terenu. Ocenjujemo da bo škoda precejšnja, predvsem na kmetijskih pridelkih in seveda tukaj pričakujemo pomoč države,« pravi župan Mirne Dušan Skerbiš.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija