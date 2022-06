Trebanjski župan sprejel srebrne rokometaše; v načrtu razširitev telovadnice pri osnovni šoli

6.6.2022 | 17:20

Trebanjski župan Alojzij Kastelic s trenerjem Urošem Zormanom

Predsednik rokometnega kluba Trimo Trebnje Toni Janc

Trebnje - Župan Trebnjega Alojzij Kastelic je danes dopoldan sprejel rokometaše Trima Trebnje in jim čestital za osvojeno drugo mesto v državnem prvenstvu. »S sezono smo zelo zadovoljni. Gre za ponovitev lanskoletnega uspeha. Za nas je pomembno, da smo ohranili trend, da ni prevelikih nihanj, da se kaže trdnosti in stabilnost našega delovanja,« je dejal predsednik kluba Toni Janc.

Po besedah župana Trebnje diha z uspehi rokometašev, ki v najboljši luči predstavljajo mesto v Sloveniji in tudi v tujini. »V to ekipo je vgrajen zmagovalni duh, ki ga želimo prenesti tudi na ostale občane. Šport je prvina, ki čedalje pomembneje zaznamuje naše življenje. Mladi se v športu naučijo discipline, vztrajnosti in druge vrline. Če jih prenesejo v svoje življenje, je uspeh zagotovljen,« je poudaril Kastelic.

Občina tudi finančno podpira delovanje rokometnega kluba, v katerega je vključenih veliko otrok, ki v mlajših selekcijah posegajo po medaljah. Včeraj so dečki A razveselili s tretjim mestom. »V prihodnje želimo ustvariti pogoje za še boljše delo,« obljublja Kastelic. V načrtu je namreč razširitev obstoječe dvorane pri osnovni šoli Trebnje. »V Trebnjem primanjkuje prostorov za kakovostno vadbo in za druge prireditve. Veseli smo, da je občinski svet potrdil projekt razširitve športne dvorane pri šoli. Upamo, da bo investicija zaključena do konca naslednjega poletja,« pravi predsednik trebanjskih rokometašev. Stroške priprave dokumentacije bo pokril podjetnik Jure Višček, ki je tudi podpredsednik kluba.

Da je za njimi zelo uspešna sezona, se strinja tudi trener Uroš Zorman, ki je že lani ekipo popeljal do zgodovinskega uspeha kuba. Letos so bili dolgo časa v igri za naslov državnega prvaka. Trebanjci so edino, ki so na kolena spravili Celjane, ki so na koncu osvojili prvo mesto. »Če potegnemo črto, je za nami znova še ena super sezona. Malo grenkega priokusa je, ker smo bili celo sezono blizu, a nas je ena tekma, en spodrsljaj, oddaljil od sanj po prvem mestu. Imeli smo veliko problemov s poškodbami, mislim, da smo lahko na koncu vsi zelo zadovoljni in ponosni,« je dejal Zorman, ki bo naslednje leto znova s svojimi varovanci napadal naslov prvaka. »Dobra stvar je, da ogrodje ekipe ostaja. Zavedamo se, da bo težko osvojiti naslov. Celje in Velenje imata vrhunski ekipi, v ozadju so še ostala moštva, ki nas napadajo. Morali bomo biti še še bolje pripravljeni in močni, da naredimo korak naprej, ki si ga želimo,« še dodaja Zorman, ki je tudi selektor moške rokometne reprezentance.

Besedilo in fotografije: R. N.

