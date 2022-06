Naziv Moj zdravnik 2022 za Milivoja Piletiča in Aljošo Preskarja

10.6.2022 | 09:30

Aljoša Preskar sicer sedi tudi v svetniških klopeh MO Krško. (Foto: arhiv DL)

Milivoj Piletič (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - V Šentjakobskem gledališču v Ljubljani so slovenskim zdravnikom z 12. različnih področij medicine podelili laskave nazive Moj zdravnik in jim s tem izkazali priznanje za opravljeno delo. Med prejemniki sta tudi diabetolog Milivoj Piletič iz novomeške bolnišnice in posavski ginekolog Aljoša Preskar. Prireditve se je kot častni gost udeležil tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, lanski prejemnik naziva Moj ortoped.

Pri reviji Viva so na podlagi glasov svojih bralcev priznanja zdravnikom podelili že šestindvajsetič: "Glavno besedo pri podeljevanju imajo povsem navadni ljudje, največkrat bolniki, ki jih je življenje postavilo na preizkušnjo in so tako ali drugače morali priti v stik s katerim od zdravnikov."

Akcija po njihovih besedah ljudem omogoči, da se na poseben način in javno zahvalijo najbolj srčnim zdravnikom in jim sporočijo, delajo dobro.

Glasovanje je potekalo v enajstih določenih kategorijah, za zdravnika, ki ga bralci in bolniki niso mogli uvrstiti v nobeno od njih, pa so lahko glasovali v kategoriji Moj specialist.

Bralci in bolniki so tako nagradili pediatra Jakoba Zapuška, dermatologinjo Tamaro Levičnik, diabetologa Milivoja Piletiča, ginekologa Aljošo Preskarja, hematologa Sama Zvera, kardiologinjo Julijo Tepeš, onkologa Domna Ribnikarja, specialistko javnega zdravja Urško Ivanuš, zobozdravnika Boštjana Novšaka, revmatologinjo Svjetlano Drljača, nevrologa Dejana Georgieva in družinsko zdravnico Natašo Podbregar.

Častni gost na podelitvi je bil minister za zdravje in prejemnik naziva Moj ortoped 2021 Danijel Bešič Loredan, ki je povedal, da je bil lani ob prejemu naziva počaščen. "Danes sem tukaj v nekoliko drugačni, težji vlogi. Izzivov je veliko, ampak se jih lotevam s strastjo zdravnika," je poudaril.

Na ministrstvu za zdravje so ob tem na Twitterju zapisali, da je akcija pomembna, saj posameznikom prinaša prepoznavanje za odlično delovanje v zdravstvenem sistemu. Ob tem so čestitali vsem dobitnikom priznanj in jim zaželeli uspešno delo.

STA; M. K.