Groenewegen zmagovalec druge etape slovenske pentlje

16.6.2022 | 17:30

Foto: Sportida

Rogaška Slatina - Nizozemec Dylan Groenewegen je zmagovalec druge etape kolesarske dirke Po Sloveniji. Kolesar ekipe BikeExchange-Jayco je upravičil sloves najbolj zvenečega sprinterskega imena na letošnji slovenski pentlji in v sprintu večje skupine ob pomoči moštvenega kolega Luke Mezgeca premagal Belgijca Lionela Taminiauxa in Nemca Pascala Ackermanna.

Od Slovencev je bil v 174,2 kilometra dolgi etapi od Ptuja do Rogaške Slatine najboljši Matevž Govekar, ki je zasedel deveto mesto. Groenewegen je v Rogaški Slatini sicer zmagal tudi že na dirki leta 2018.

"Na koncu je bila etapa zares zahtevna, ko je Bahrain začel narekovati ritem, ni bilo enostavno. Toda imeli smo nadzor nad dogajanjem, ob sebi sem imel veliko moštvenih kolegov. Na koncu smo naredili dober načrt, potem pa sem izgubil Luko (Mezgeca, op. STA) v zadnjem ovinku, kar ni bilo dobro. Ampak nato se je Luka res pametno odzval in mi napravil nekaj prostora. Kolesarji so prihajali z leve in desne, sam pa sem našel nekaj prostora in zaključil delo," je po etapi dejal današnji zmagovalec Groenewegen.

V skupnem seštevku na prvih treh mestih ni prišlo do sprememb. Še vedno vodi Poljak Rafal Majka (UAE Team Emirates), ki ima šest sekund prednosti pred Domnom Novakom (Bahrain-Victorious) in osem pred moštvenim kolegom in prvim favoritom za skupno zmago Tadejem Pogačarjem.

"Na koncu je bilo zahtevno. Skušali smo zmagati s Pascalom (Ackermannom, op. STA), končal je na tretjem mestu, a bil kljub temu vesel. Jutri je nov dan in zagotovo bomo poskušali s Tadejem Pogačarjem, morda majica zamenja lastnika," je namignil Majka, ki bo v prihodnjih dveh dneh delal za svojega kapetana Pogačarja.

Tudi v edini predvideni sprinterski etapi ni bilo predvidenega zaključka celotne glavnine. Ta je v cilj prišla zelo razredčena, potem ko je selekcijo okoli 50 km pred ciljem napravila ekipa Bahrain-Victoriousa z Matejem Mohoričem in Janom Tratnikom na čelu.

Pred zaključkom so se znebili enega najboljših sprinterjev na svetu, Belgijca Tima Merlierja (Alpecin-Fenix), ki je nato z ekipo neuspešno lovil vodilno skupino okoli 40 kolesarjev. Ta je do zaključka v Rogaški Slatini prišla po notah ekipe Bike-Exchange, a je v zadnjem krožnem prometu prišlo do težav.

"Bilo je kar kaotično, kljub temu da smo bili v manjši skupini. Za nas zaključek ni bil idealen, predstavljali smo si, da bomo lepše speljali zadnji krožni promet, a smo izgubili sorinterja, Dylan (Groenewegen, op. STA) pa je za mano zaostal nekaj pozicij. Morali smo zmanjšati hitrost, zato so ostali lahko ušli naprej. Tudi sam sem bil nekoliko blokiran, zato Dylanu nisem uspel pripraviti najboljšega izhodišča. Ampak znašel se je, našel pot ven iz gneče in cilj je bil dosežen," je etapo za RTV Slovenija ocenil Mezgec, ki je ciljno črto prečkal kot 24.

Precej manj zadovoljen je bil z doseženim v etapi Mohorič, ki je pravzaprav razbil glavnino na več delov okoli 50 km pred ciljem. "Videli smo, da so ekipe, ki so narekovale ritem, že zelo zdesetkane, zato smo se skušali znebiti najboljših sprinterjev. Ni nam popolnoma uspelo, Matevž (Govekar, op. STA) je bil na koncu le deveti, kar ni najboljši rezultat, ampak je dobra izkušnja za naprej," je poudaril Mohorič.

V etapi je od samega začetka pobegnilo šest kolesarjev, ki pa jih je glavnina z ekipo UAE Team Emirates, ki je branila zeleno majico vodilnega, držala na varni razdalji največ dveh minut in pol. V skupini sta bila tudi dva Slovenca, Aljaž Jarc (Adria Mobil) in Vid Jeromel (CT Kranj), ki pa sta tako kot ostali štirje kolesarji le nemočno spremljala, kako ju je glavnina pogoltnila precej pred ciljem.

V petek bo na sporedu 144,6 kilometra dolga etapa, ki se bo začela v Žalcu, končala pa z vzponom na Celjski grad. Kolesarje čaka razgibana etapa z zahtevnim zaključkom na celjski grad. Še pred tem pa bodo morali 18,6 km pred ciljem premagati vzpon na Svetino (5,6 km/7,5 %).

Lani je prav v tej etapi Pogačar s samostojnim napadom napravil razliko do tekmecev in posledično prvič v karieri osvojil dirko po Sloveniji.

* Izidi, Ptuj - Rogaška Slatina (174,2 km):

1. Dylan Groenewegen (Niz/BikeExchange-Jayco) 4:12:51

2. Lionel Taminiaux (Bel/Alpecin-Fenix) isti čas

3. Pascal Ackermann (Nem/UAE Team Emirates)

4. Filippo Fiorelli (Ita/Bardiani-CSF-Faizane)

5. Luca Colnaghi (Ita/Bardiani-CSF-Faizane)

6. Fabio Felline (Ita/Astana Qazaqstan)

7. Vincenzo Albanese (Ita/Eolo-Kometa)

8. Michele Gazzili (Ita/Astana-Qazaqstan)

9. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorious)

10. Mattia Bais (Ita/Drone Hopper-Androni Giocattoli)

...

17. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) isti čas

24. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco)

26. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious)

31. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious)

32. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates)

85. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious)

...

- skupni vrstni red:

1. Rafal Majka (Pol/UAE Emirates) 8:14:51

2. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) + 0:06

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 0:08

4. Vojtech Repa (Češ/Equipo Kern Pharma) 0:55

5. Vincenzo Albanese (Ita/Eolo-Kometa) 0:58

6. Fabio Felline (Ita/Astana Qazaqstan) isti čas

7. Davide Gabburo (Ita/Bardiani-CSF-Faizane)

8. Nicola Conci (Ita/Alpecin-Fenix)

9. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange Jayco)

10. Joel Nicolau (Špa/Caja Rural-Seguros)

...

13. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) isti čas

14. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 1:03

23. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorious) 6:30

31. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 7:10

32. Jaka Primožič (Slo/Slovenska selekcija) 7:45

...

STA; M. K.