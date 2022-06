FOTO: Topličani kneza prosili za hčer

19.6.2022 | 11:00

Snubci iz Dolenjskih Toplic (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeška prazgodovina se je včeraj že sedmič srečala s sodobnimi prebivalci Novega mesta. Na tokratnem že sedmem Prazniku situl so snubci iz Dolenjskih Toplic prišli prosit pranovomeškega kneza za roko njegove hčerke, pripravljale so se prazgodovinske jedi, opravljali prazgodovinski duhovni obredi. Predstavi, ki so jih na Marofu na mestu prazgodovinskega gradišča in na Kapiteljski njivi pripravili trikrat, si je ogledalo precej obiskovalcev, živahno je bilo tudi v muzeju, kjer je potekala Poletna muzejska noč.

Dolenjski muzej je prvi Praznik situl pripravil leta 2016 na Glavnem trgu in na Muzejskih vrtovih, ko so si številni Novomeščani po dopoldanskem vodenem ogledu izkopavanj na Kapiteljski njivi popoldne za živahno dogajanje v mestnem jedru poskrbeli obiskovalci iz novomeške prazgodovine na čelu s halštatskim knezom in kneginjo in številnimi rokodelci, ki so predstavili gospodarsko dejavnost njihovih prazgodovinskih prednikov.

Riba, pečena pečena v žerjavici, ovita v liste in glino

Če je Praznik situl prvo leto pritegnil predvsem pozornost Novomeščanov, pa je v naslednjih letih, ko je prireditev prerasla v pravi festival prazgodovinskega življenja in običajev, prišlo prazgodovini posvečeno dogajanje v Novem mestu pogledat tudi čedalje več ljudi od drugod. Čeprav je v festival, ki sedaj že tradicionalno poteka sočasno s Poletno muzejsko nočjo, ko v Dolenjskem muzeju omogočijo brezplačen voden ogled muzejskih zbirk, močno posegla tudi epidemija, pa je ta preživel. Z njim se iz leta v leto povečuje tudi fond kostumov, ki jih strokovnjaki oblikujejo predvsem na osnovi podob s situl, od koder izhajajo tudi ideje za vsakokratne predstave.

Tokratni predstavi, ki sta potekali na Marofu in na Kapiteljski njivi je, Dolenjski muzej pripravil v sodelovanju z gledališko skupino Delavskega kulturnega društva Senovo, glasbeno skupino Gita, boksarskim klubom Boxeo, folklornim društvom Kres in konjeniki z Grma Novo mesto - Centra biotehnike in turizma, partnerja pri projektu pa sta bila Zavod Svitar in Zavod Novo mesto.

Sam program in raznolikost ponudbe rokodelcev na stojnicah je bil sicer nekoliko bolj skromen kot pred leti, ko je prireditev veličastno potekala na Glavnem trgu, a obiskovalci kljub temu niso bili prikrajšan za prijetno prazgodovinsko vzdušje. Pa ne le vzdušje - nekateri so prazgodovino tudi okusili, ko so poskusili ribo, pečeno v žerjavici, zavito v listje in glino, pripravljeno na način, na kakršen so jo precej verjetno pripravljali tudi naši prazgodovinski predniki.

I. Vidmar

