Akcija ''Ponovno na izpitno vožnjo'' tokrat namenjena starejšim od 60 let

20.6.2022 | 09:00

Da je preventiva zelo pomembna v prometu se zavedajo tudi pri Zavarovalnici Triglav, kjer že nekaj let raziskujejo kakšne so navade slovenskih voznikov in katere so njihove najpogostejše napake na cesti. Letos se bodo osredotočili predvsem na starejše od 60 let, ki se na cesti znajdejo slabše, saj se je v času od njihove izpitne vožnje temeljito spremenila tako infrastruktura kot dinamika prometa, spreminjajo pa se pravila (CPP) in tudi avtomobili.

Največji napaki slovenskih voznikov

Leta 2018 so se v okviru Turneje mobilnosti s simulatorjem vožnje odpravili po desetih slovenskih krajih ter raziskovali vozne navade in znanje Slovencev. Rezultati so bili presenetljivo slabi, saj kar 65 odstotkov voznikov, ki so opravili preizkus na simulatorju varne vožnje DRAJV, vozniškega izpita ne bi opravilo. Analiza je temeljila na 281 voznikov in voznic, starih od 16 do 80 let. Največja napaka slovenskih voznikov je, da vozniki premalo gledajo naprej in so zato slabše odzivni. Druga pa je ta, da so mnogi vozniki zaradi prevelike hitrosti na simulirani vožnji povzročili vsaj eno, če ne več nesreč, za kar je bila kriva neprilagojena hitrost. V Zavarovalnici Triglav pojasnjujejo, da je po tem nastal tudi dogodek Anatomija slovenske vožnje, na katerem so predstavili tudi druge aktivnosti na področju cestne preventive in s strokovnjaki lotili vprašanja, kaj moramo storiti za manj nesreč na slovenskih cestah.

»Prvič sem izpit naredila pri 18 letih v tujini, potem pa še enkrat v Sloveniji pri 60 letih. Vsaj enkrat na teden se odpeljem na nekoliko daljšo vožnjo in tudi krožišča niso problem. Danes sem predvsem ugotovila, da mimogrede spregledam kak znak, zato moram biti na ta del, na CPP bolj pozorna. Bravo za akcijo!« (Susara Južnič, 76 let, udeleženka akcije Ponovno na izpitno vožnjo 2020)

Turneja po 12 slovenskih mestih

Pri Zavarovalnici Triglav so akcijo Ponovno na izpitno vožnjo v letih 2020 in 2021 nadaljevali s turnejo po 12 slovenskih mestih, kjer so sedeži območnih enot Zavarovalnice Triglav. »Dolgoletne voznike smo povabili, da so v spremstvu učitelja vožnje podajo na eno uro komentirane vožnje v svojem avtomobilu, po cestah, kjer se največkrat vozijo in torej nastane največ zatečenih napak. V tej uri vožnje jim je bil učitelj vožnje na voljo za pojasnila, opozoril pa jih je tudi na napake.«

Pri tem se je pokazalo, da vozniki težje spremljajo vse novosti v CPP, zato zanje pripravljajo kvize, videe in druge vsebine na spletni strani vozimse.si, s katerimi lahko na preprost, interaktiven način osvojijo novosti v predpisih.

Zakaj so starejši bolj rizični vozniki?

»Glede na splošno znana dejstva so razlogi verjetno povezani z nekaterimi telesnimi dejavniki pri starejših, kot so slabši refleksi, slabši vid, okorelost vratu (v krožiščih) ter po drugi strani vse gostejši in hitrejši promet, nova infrastruktura (krožišča), ki so jo slabše vajeni, slabša vozniška kondicija in podobno.«

V središču starejši vozniki

V akciji Osvežitvena vožnja za starejše z inštruktorjem se bodo letos pri Zavarovalnici Triglav osredotočili na starejše od 60 let, ki se na cesti znajdejo slabše, saj sta se v času od njihove izpitne vožnje temeljito spremenili tako infrastruktura kot dinamika prometa, spreminjajo se cestnoprometna pravila (CPP) in tudi avtomobili. Kot pravijo je njihov namen ta, da vozniki čim dlje ostanejo na cesti varni in da čim dlje ohranijo svojo neodvisnost. »Pri tem jim bodo pomagali izkušeni učitelji varne vožnje iz AMZS. Akcijo bomo izvajali tako, da bomo voznike najprej povabili na ceste (v Kranju, Celju in Ljubljani), v drugem delu pa bodo v Centru varne vožnje na Vranskem, torej v varnem, nadzorovanem okolju, preizkusili še nevarnejše situacije. Prijave na osvežitveno vožnjo so odrte do 30. 7. 2022 na spletni strani vozimse.si.«

