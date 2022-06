V Krki tretja, zadnja okrepitev

21.6.2022 | 08:05

Veljko Stanojević (Foto: MRK Krka)

Novo mesto - Rokometaše MRK Krka bo v prihodnji sezoni poleg vratarja Jureta Blaževiča in Blaža Nosana okrepil še perspektivni levoroki igralec Veljko Stanojević, ki je minulo sezono nosil dres trebanjskega Trima. Stanojević ima tudi izkušnje iz SEHA lige, med drugim je bil tudi stalni član srbskih mlajših reprezentanc. »V Krko prihajam z razlogom, da dozorim kot igralec, saj v Novem mestu vidim idealno priložnost za moj napredek. Vem, da je v ekipi odlična atmosfera in komaj čakam, da se lahko pokažem na igrišču,« pravi Stanojevič, ki bo novembra dopolnil 22 let.

Veljko, rojen v Nišu, je do prihoda v Krko igral v niškem Želežničarju, lani pa izkušnje nabiral še v Trimu, od koder prihaja v Krko na posojo. »Vesel sem, da se je Krka uvrstila nazaj v najmočnejšo ligo, pričakujem dobre rezultate in komaj čakam, da se prvenstvo začne,« še pravi visokorasli Srb, ki bo v ekipi nadomestil Luko Klemenčiča, ki odhaja v Grosuplje. »Skupaj z Jernejem Avscem bo Veljko pokrival položaj desnega zunanjega, lahko pa zaigra tudi na krilu,« o njegovi vlogi v Krki pravi trener Mirko Skoko in dodaja, da je to zadnja okrepitev pred sezono 2022/23.

M. K.