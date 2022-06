FOTO: Prvi dan letošnjega Jurjevanja v Beli krajini že poln dogodkov

23.6.2022 | 17:30

Fotografije: Jani Pavlin, Studio Rakun

Črnomelj - Mednarodni festival Jurjevanje v Beli krajini je najstarejši folklorni festival, 58. po vrsti. Neuradna otvoritev letošnjega je bila včeraj zjutraj, ko je župan Andrej Kavšek pozdravil in nagovoril poslušalce radijskega programa Prvi. Terenski obisk prvega programa radia Slovenija je namreč popestril dan Belokranjcem in drugim poslušalcem po državi. V etru so skozi ves dan predvajali belokranjske pesmi, plesne melodije in priredbe ljudskih pesmi, predstavljali so črnomaljske znamenitosti in zgodovino, gospodarstvo in turizem.

Proti večeru je sledila predstavitev doživetja Črnomaljska malenca, zgodba o mlinarju Črnomaljskem in njegovem mlinu, malenci moke in malenci odnosov v mestu. Interaktivna zgodba je, kot pravijo na občini, inovativna, preprosta, zabavna, atraktivna, poučna, izkustvena, nova turistična zgodba mesta Črnomelj, Zatem je sledilo odprtje razstav pred cerkvijo Sv. Duha. V sami cerkvi je na ogled sliakrska razstava Marka Zoroviča, na Petrovem trgu ulična razstava fotografij Motivi Jurjevanja, v Primožičevi hiši ročno poslikana keramika na belokranjski način ustvarjalke Tinke Jakša, v Belokranjskem izročilu slike in grafike Bogomirja Jakše ter v Kulturnem domu Črnomelj slikarska razstava Jožice Medle.

Sledila je tura po mestu Domovina je kul(tura), kjer so udeleženci spoznavali zgodbe z osvobojenega ozemlja v družbi fotoreporterja Nandeta in njegove pomočnice Brine. Spoznali so delovanje Radia osvobodilna fronta, se preizkusili kot član Slovenskega narodnega gledališča in napenjali možgane pod budnim očesom stroge tovarišice iz Partizanske gimnazije.

Na vrtu je sledila še projekcija filma To so gadi, ki je prvi od dogodkov ob 80-letnici Radka Poliča - Raca.

Današnji program Jurjevanja se je začel z dopoldanskim odprtjem avtomatizirane izposoje sistema koles v Črnomlju, v Jurjevanjski dragi popoldne nastopajo najmlajši, zvečer ob 20.30 bodo tam prižgali kres ob petju adlešičkih Kresnic, sledil pa bo še celovečerni koncert Tamburaškega orkestra Dobreč s Kvatropirci.

V spodnji fotogaleriji utrinki včerajšnjega dogajanja.

M. K.

