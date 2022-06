Štafetni državni prvaki so Ribničani

26.6.2022 | 09:30

Wake park Dooplek (Foto: wakelab.net)

Triatlonski klub 3LIFE je v Wake parku Dooplek in gramoznem jezeru Duplek včeraj organiziral državno prvenstvo v mešanih štafetah oziroma ekipno državno prvenstvo v super sprint triatlonu. Sodelovalo je 13 ekip. Zmage in naslova državnega prvaka v članski in absolutni kategoriji se je veselila štafeta TK Inles Riko Ribnica, za katero so nastopili Grega Dolinar, Monika Bartol, Matej Dečman in Simona Dolinar Majdič. Druga je bila štafeta organizatorjev, torej TK 3LIFE v postavi Klemen Bojanc, Eva Feltrin Kosec, Matija Meden in Laura Agleitner Sagadin, tretja pa štafeta TK Ljubljana v postavi Jakob Medved, Katja Hočevar, Nevan Vimos Kocbek in Alja Marič.

V vsaki ekipi so nastopili po štirje tekmovalci (dve ženski in dva moška), vsak tekmovalec pa je opravil s celotnim super sprintom (300m plavanja / 5 km kolesarjenja (3 krogi) / 1,8 km teka (1 krog)), prečkal ciljno črto in se v določenem prostoru dotaknil naslednjega tekmovalca v ekipi. Čas zmagovalcev se je ustavil pri 1:16,38, druga štafeta je zaostala 12 sekund, tretja pa minuto in 24 sekund.

Rezultati so tu.

M. K.