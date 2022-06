Kristijan Koren državni prvak

Maribor - Kristijan Koren je novi državni prvak v cestni vožnji med člani, na prestolu je nasledil Mateja Mohoriča. Morda nekoliko presenetljivo, vendar povsem zasluženo, pravijo v njegovem KK Adria Mobil.

Pri 35. letih je kolesar iz vasi Budanj pri Ajdovščini, ki je v novomeški klub prišel letos, tik pred dirko Po Madžarski prvič postal državni prvak v cestni vožnji. Pred petnajstimi leti je bil tudi že državni prvak v kronometru. 167 km dolgo krožno preizkušnjo s startom in ciljem pred Ljudskim vrtom v Mariboru je Kristijan Koren dobil z drznim napadom v zaključku, z izjemno solo vožnjo in pravim ritmom zasledovalcem z Luko Mezgecem na čelu ni več pustil blizu. Ciljno črto je prečkal 41 sekund pred drugim Matevžem Govekarjem (Bahrain Victorius) in tretjim Luko Mezgecem (Team BikeExchange - Jayco). V prvi deseterici sta končala še dva Novomeščana, Tilen Finkšt je bil šesti, Aljaž Jarc pa osmi, za Kristijanom Korenom sta zaostala minuto in šest sekund.

Za uspešen dan KK Adria Mobil na letošnjem državnem prvenstvu v cestni vožnji sta poskrbela še Jakob Omrzel in Nejc Peterlin, ki sta bila drugi in tretji med mlajšimi mladinci. Med starejšimi mladinkami je na najnižjo stopničko zmagovalnega odra stopila Špela Colnar, tretji med starejšimi mladinci pa je bil tudi Aljaž Turk.

Kristijan Koren je po dirki povedal: "Vedeli smo, da imamo na startu najštevilčnejšo ekipo. Od starta smo ves čas iskali pravo kombinacijo, pravo priložnost za uspešen pobeg. Večkrat sem poskusil, bil res aktiven. Marko Kump, naš športni direktor, nam je naročil, da naj napadamo, da nimamo kaj čakati. Ko je v enem izmed krogov na vzponu na Rošpoh na pedala pritisnil Domen Novak - Lojz, sem šel zraven in začutil sem, da imam danes prave, dobre noge. Proti koncu, res da še daleč do cilja, sem spet poskusil, nihče ni šel zraven. Ko sem slišal, da so se zadaj ustavili, da so čakali, sem si rekel, zdaj je treba iti. Marko Kump mi je rekel, naj navijem do konca, da je cilj blizu. Fantje iz naše ekipe so danes svoje delo opravili z odliko, zato se moram zahvaliti tudi njim. Res sem vesel in ganjen. Marsikdo je po tem, ko me nekaj časa ni bilo v kolesarski karavani, dvomil vame. Bogdan Fink, naš direktor, pa je verjel da si zaslužim še eno priložnost, da lahko skupaj naredimo še kakšno pravo zgodbo."

