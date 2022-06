V kočevskem Melaminu trenutno dela okoli 140 od skupno 220 zaposlenih

Kočevje - V kočevskem Melamin po hudi nesreči, ki je podjetje prizadela 12. maja, postopno zaganjajo dele proizvodnje. Po besedah direktorja Srečka Štefaniča trenutno obratujeta kotlovnica na biomaso in enota obutvene industrije. Do sredine julija bi lahko zagnali enoto lesne industrije. Od 220 zaposlenih jih dela okoli 140, ostali so na čakanju ali dopustu.

V podjetju poleg postopnega zaganjanja proizvodnje še vedno poteka tudi sanacija po nesreči. "Nevarne snovi iz podjetja so praktično odstranjene, odstranjenih je tudi okoli 85 odstotkov v nesreči poškodovanih delov," pravi.

Do sredine julija naj bi bil obnovljen parovod do drugega dela podjetja, s čimer bi lahko začela delati enota lesne industrije in del kemične proizvodnje za papirno industrijo. Po 15. avgustu bi lahko začele delati tudi kontinuirane linije, med drugim linija za H2M, to je Melaminov polizdelek, ki bo šel nato v dodelavo v tujino, je povedal Štefanič. A to je le del Melaminove proizvodnje. Glavni del, ki je bil v eksploziji in požaru najbolj poškodovan, bi lahko po besedah direktorja zagnali v roku od enega leta do leta in pol.

Država hitro, EU počasi

Pri tem v podjetju v skladu z obljubami prejšnje in zdajšnje vlade računajo na pomoč države in Evropske komisije, kjer se stvari odvijajo počasi. Še najhitreje bo po besedah Štefaniča do njih prispela pomoč ministrstva za gospodarstvo v višini 1,8 milijona evrov. Gre za sredstva, ki jih je ministrstvo podjetju odobrilo za modernizacijo proizvodnje, zdaj pa jih bodo preusmerili v sanacijo.

Za pomoč Evropske komisije trenutno v podjetju pripravljajo vse potrebne podatke, tečejo tudi postopki in pogovori z zavarovalnico za povrnitev škode. Od slednje so za zdaj prejeli delni avans, ki ga na podlagi zahtevkov koristijo za popravila. A zavarovalnica vsega ne bo pokrila, čeprav imajo premoženje zavarovano na novo vrednost. "Zavarovalniška pravila so namreč takšna, da za stvari, ki so amortizirane, izplačajo dejansko vrednost, za tiste, ki še niso povsem amortizirane, pa novo vrednost," je povedal Štefanič.

Od 220 zaposlenih jih v Melaminu trenutno dela 140, okoli 20 jih je na čakanju, ostali pa koristijo dopust in kompenzirajo ure. Nekaj delavcev so ali tudi na izposojo drugim podjetjem, predvsem podizvajalcem, "a je tega zelo malo", je pojasnil direktor.

Nesreča v Melaminu je terjala sedem smrtnih žrtev in v podjetju povzročila veliko materialno škode. Za zdaj vse kaže, da ni povzročila večje okoljske škode. Analize pitne vode in okoliških tal namreč niso pokazale onesnaženja. Pred kratkim je prispela še analiza vzorcev vode iz bližnjega Kočevskega jezera, ki jo je naročila Občina Kočevje in je pokazala, da je voda v jezeru ustrezna za kopanje.

Vzorci so bili vzeti tako na površini kot globini, med drugim na kopališču in na sredini jezera. "Na podlagi rezultatov je razvidno, da je kopalna voda v skladu s pravilnikom, ki obravnava kopalne vode, in tako ustrezna za kopanje," so sporočili z občine.

