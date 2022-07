V Novem mestu osrednja prireditev srečanja Dobrodošli doma

2.7.2022 | 09:30

Glavni trg Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Na novomeškem Glavnem trgu se bo danes ob 17. uri začela osrednja prireditev štiridnevnega tradicionalnega srečanja Dobrodošli doma s predstavitvijo Slovencev iz zamejstva in sveta. Prireditelji pričakujejo do približno 500 udeležencev iz zamejstva in tujine. Zbrane bosta nagovorila resorni minister Matej Arčon in novomeški župan Gregor Macedoni.

V Novem mestu bodo pred omenjeno osrednjo prireditvijo najprej pripravili 7. nogometno prvenstvo Slovencev po svetu, tamkajšnji Glavni trg pa bo obiskala Karavana okusov, je na nedavni novinarski konferenci napovedala vodja projekta Anamarija Rajk.

Popoldne bodo sledili lutkovna predstava Mlada čarovnica v izvedbi Mladih Celovčanov, osrednja prireditev z nastopi zamejskih in izseljenskih skupin ter nastop Prifarskih muzikantov.

Po podatkih prirediteljev bodo na novomeški osrednji prireditvi nastopile skupine z avstrijske Koroške, iz beneške Slovenije, z Madžarske, Venezuele, iz Hrvaške, s Švedske, iz Nemčije, BiH, Argentine in Srbije.

Tradicionalno srečanje za Slovence v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma, ki so ga zasnovali v Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, sicer letos pripravlja Rafaelova družba. Srečanje so v četrtek začeli v Ljubljani, v petek je potekalo v Novem mestu, v nedeljo pa ga bodo končali v Ljubljani.

Srečanje Dobrodošli doma bodo v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani v nedeljo končali z 28. taborom Slovencev po svetu in razstavo akademske slikarke Klavdije Nose iz Argentine.

Macedoni je povedal, da v Novem mestu pričakujejo do približno 500 udeležencev srečanja iz zamejstva in tujine, ter da zamejski in Slovenci po svetu predstavljajo bogastvo, ki ga je treba ohranjati.

Prireditev Dobrodošli doma ima sicer 12 let tradicije. Zasnovali so jo v Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in jo približno dve tretjini tega obdobja tudi sami organizirali. Pred nekaj leti so njeno izvedbo zaupali štirim različnim organizacijam, letos pa je vrsta prišla na Rafaelovo družbo iz Ljubljane.

STA; M. K.

