V delavnici mu je razneslo kompresor

3.7.2022 | 19:00

Danes zjutraj ob 8.12 je v naselju Mali Lipovec, občina Žužemberk, občanu v delavnici razneslo kompresor. Poškodovanega so do prihoda reševalcev oskrbeli prvi posredovalci z Dvora in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.

Goreli bali slame

Ob 16.32 sta v Šmarju, občina Šentjernej, goreli bali slame na vilicah za nakladanje na traktorju. Gasilci PGD Šentjernej so bali pogasili in poskrbeli za odstranitev.

Reševanje iz dvigala le ni bilo potrebno

Ob 13.56 je na Cesti 4. julija v Krškem v dvigalu ostala zaprta oseba. Gasilci PGE Krško so na kraju ugotovili, da intervencija ni potrebna.

M. K.