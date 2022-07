V novem prizidku Osnovne šole Otočec še ureditev podstrešja

5.7.2022 | 10:00

Marko Jarnević in Gregor Macedoni včeraj na rotovžu (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto/Otočec - Novomeški župan Gregor Macedoni in predstavnik podjetja TGH Marko Jarnević sta včeraj podpisala pogodbo za ureditev podstrešja v lani zgrajenem prizidku Osnovne šole Otočec. Mestna občina Novo mesto bo za naložbo skupaj z davkom namenila 110.000 evrov. Na podstrešju omenjenega prizidka bodo uredili prostore za šolsko knjižnico in zbornico.

Naložba obsega ureditev notranjosti podstrešja in električnih ter strojnih napeljav. Dela bodo predvidoma končali do konca oktobra, so sporočili z novomeške občine.

Gre za nadaljevanje ureditve lani zgrajenega prizidka Osnovne šole Otočec, v katerem od lanske jeseni delujejo nov trioddelčni otroški vrtec in šest šolskih učilnic. Po ureditvi knjižnice in zbornice na podstrešju prizidka pa bodo njune zdajšnje prostore preuredili v učilnice.

V Mestni občini Novo mesto so se, kot smo že poročali, med šolskimi počitnicami lotili tudi odpravljanja poškodb na pročelju novomeške Osnovne šole Drska. Na podružnični osnovni šoli na Malem Slatniku bodo prenovili sanitarije, s preureditvijo manjše telovadnice v novomeški Osnovni šoli Center pa bodo prišli do dveh novih učilnic in kabineta, so še zapisali na novomeški občini.

Po njenih podatkih sta sicer gradnja in oprema prizidka na Osnovni šoli Otočec skupaj stali nekaj več kot 2,5 milijona evrov. Država je za omenjeno naložbo prispevala nekaj več kot 1,2 milijona evrov. Preostanek stroškov je pokrila novomeška občina.

V otoški šoli so vgradili tudi osebno in dodatno dvigalo ter s prenovo dela stavbe povezali vse etaže, s čimer so gibalno oviranim zagotovili neoviran dostop, so ob odprtju prizidka še navedli na novomeški občini.

Osnovno šolo Otočec je sicer zadnje šolsko leto obiskovalo nekaj več kot 310 šolarjev, otroški vrtec pa obiskuje skoraj 60 vrtičkarjev.

M. K.