FOTO: Ko v nekaj minutah ostaneš brez vsega - Pomoč družinama po požaru

6.7.2022 | 13:25

Tako je gorelo pri Bunderškovih (Foto: PGD Sevnica)

Svinjsko (PGD Sevnica)

Mobilnik Petra Camloha je te dni zelo zaseden. Dobri ljudje ponujajo razno pomoč. (Foto: P. P.)

Na dan požara v Gabrju ... (Foto: PGD Mokronog)

... in v dnevih odstranjevanja pogorelih ostankov. (Foto: P. P.)

Šentjanž, Gabrje - V sevniški občini je ognjena ujma letošnje poletje hudo prizadela dve družini. V začetku junija je zaradi udara strele požar uničil gospodarsko poslopje kmetije Bunderškovih iz Svinjskega. V petek zvečer pa je pri spravilu sena zagorelo pri družini Camloh iz Gabrja, ogenj je uničil gospodarsko poslopje in stanovanjsko hišo.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov za pomoč družinana pri sanaciji nastale škode poteka preko Območnega združenja Rdečega križa Sevnica.

Sredstva se zbirajo na ločenih računih združenja:

Pomoč družini Bunderšek:

TRR: SI56 0237 9001 7732 206

Sklic: 07062022

Namen: Požar Bunderšek

Pomoč družini Camloh:

TRR: SI56 0237 9001 7732 206

Sklic: 010722

Namen: Pogoreli 010722 Camloh

Družina Bunderšek

Po besedah predsednika sveta KS Šentjanž Boštjana Repovža, koordinatorja zbiranja pomoči za Bunderškove, je v požaru, ki ga je 7. junija ob 20.15 zanetila strela, zgorelo gospodarsko poslopje. Gasilci pa so pred ognjenimi zublji zavarovali starejšo stanovanjsko hišo, v kateri živi zelo pridna mlada družina, z dvema otrokoma, s triletnim sinom in trimesečno hčerko. Gospodar Emil je zaposlen kot mizar na Otočcu.

Vaščani so takoj začeli z zbiranjem pomoči. Morda lahko pomagate tudi vi.

Družina Camloh

Družino, ki jim je ogenj povsem uničil tako hlev kot stanovanjsko hišo, smo v dnevih po tragediji obiskali tudi mi. Podrobneje v sliki in besedi o posledicah požara in dobrih ljudeh, ki so takoj priskočili na pomoč, pišemo v novi številki tiskanega Dolenjskega lista, ki izide jutri, v četrtek, 7. julija.

P. P.; M. K.