Pri Vinji vasi na bankino

6.7.2022 | 07:00

To pa je fotografija včerajšnje popoldanske nesreče pri Logu - kot smo že poročali, sta malo po 15. uri trčila osebno vozilo in motorno kolo. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega motorista na kraju oskrbeli, posadka helikopterja SV z dežurno ekipo HNMP Maribor pa ga je prepeljala v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja. (Foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 21.54 so gasilci GRC Novo mesto posredovali pri naselju Vinja vas, občina Novo mesto, kjer je osebno vozilo nasedlo na bankino. Vozilo so potegnili nazaj na cestišče.

So bili plini?

Ob 17.43 se je v prostorih podjetja na Cesti krških žrtev v Krškem sprožil detektor prisotnosti plinov. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so opravili meritve, vendar prisotnosti plinov niso zaznali.

Pomanjkanje vode na Šentjernejskem

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Šentjernej, da je zaradi zmanjšanja izdatnosti vodnih virov uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK 1997.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije

-od 8:00 in 11:00 na območju TP Prelesje vas, nizkonapetostno omrežje – Prelesje vas in Jurglič Božo;

-od 11:00 in 14:00 pa na območju TP Selo pri Mirni, nizkonapetostno omrežje – Selo.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. ZILJE na izvodu GRDUNI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO, izvod 5. PLANKAR-TRGOVINA-LEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Tolsti vrh, Lipni vrh, Gradišče, Mrčna sela, Veliki Kamen, Črete, Jevša Bohor, Mali Kamen okrog in Glažuta danes med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Žigerski vrh, Gradec Blanca, Čanje, Gračka gora med 8:15 in 10:15 uro ter na območju TP Lončarjev dol med 8:15 in 14:15 uro; na območju TP Dečna sela trgovina in Dečna sela predvidoma med 4:45 in 5:30 uro ter med 9:30 in 10:00 uro, na območju TP Globoko vas, Globoko Dobrava, Piršenbreg, Mali vrh Dobrava, Mali vrh, Globoko šola med 4:45 in 6:10 uro, na območju TP Volčje, Silovec, Mali vrh gmajna, Sveti Janez, Sromlje, Sromlje vas, Okljukova gora, Jurovec, Curnovec, Glogov brod vas in Gruda globoko pa med 4:45 in 9:40 uro.

M. K.