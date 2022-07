Poletni večer v Hudičevem turnu

11.7.2022 | 20:20

Fotografije: Marko Majhen

Soteska - V sklopu poletnih kulturnih prireditev v Občini Dolenjske Toplice in počastitve prihajajočega topliškega občinskega praznika je Mlada zarja PGD Soteska v petek zvečer pripravila prireditev z naslovom Poletni večer v Hudičevem turnu.

V polno zasedenem prostoru je potekal večer z veliko instrumentalne in vokalne glasbe. Nastopajoči, predvsem domačini, so pokazali svoje glasbene talente. S pevskimi točkami so se predstavili Tim Zupančič, Lana Fifolt, Barbara Kastelic, na klavir je zaigral Nejc Kastelic, na frajtonarico pa Neža Tisovec. Mlada zarja je na nastop povabila tudi mlade talente izven meja občine in tako je Žiga Kovačič Omerza zaigral na violino, Ajda Rončelj in Janja Glavonjič pa sta blesteli na flavti.

Obiskovalci so uživali ob poslušanju slovenskih ljudskih, zimzelenih in tudi tujih skladb in pesmih, na koncu pa je bila v zgornjem nadstropju na ogled še razstava slik amaterske slikarke Tine Pavlin Volf.

Program je povezovala Blanka Rončelj Novak, ki je prireditev zaključila z besedami avtorice slik: »Slikati sem začela lani oktobra, ko sem resnično imela čas zase, za novo poglavje v mojem življenju. Ko sem se odločila, da spremenim svoje življenje, ker sem spoznala, da je življenje lahko pravljica, če si to dopustiš. V vsako sliko se vživim in skozi njih najdem izgubljene delčke sebe.«

Poletni glasbeni večer se je zaključil zunaj s pogostitvijo ob prijetnem klepetu ter zaključku vseh, da je potrebnih še več takšnih dogodkov v tem prostoru.

Tako kot za večino društev se je sicer tudi za Mlado zarjo zaradi epidemije delo nekoliko ustavilo. Kljub vsemu pa so tudi v lanskem letu v poletnem času pripravili dogodek v Hudičevem turnu in s tem torej nadaljevali tudi s petkovo prireditvijo. Našli so tudi dovolj moči in volje, da so začeli tudi z učenjem nove dramske igre - komedije. Kdaj se bodo z njo predstavili občinstvu, pa je, kot pravijo v društvu, težko napovedati, ker je igra dokaj zahteva in zahteva svoj čas.

M. K.

Galerija