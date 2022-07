Temenica skoraj presahnila - Vode je premalo za reko in za ljudi

15.7.2022 | 14:15

Mrtvi raki v Temenici na Krtini (Foto: Brane Praznik)

V Zgornjih Praprečah je Temenica skoraj presahnila. (Foto: Brane Praznik)

Temenica v Dolnjih Praprečah nima več pretoka. (Foto: Brane Praznik)

Trebnje - Temenica ponekod povsem presahnila – Komunala omejila uporabo pitne vode – Občine bi vzpostavile nova zajetja, a se že zdajšnji odvzemi zelo poznajo, opozarjajo ribiči in ekologi – Težava je tudi zaraščanje obrežja in struge

Pogled na reko Temenico v zadnjih dneh ni preveč očarljiv. Nizka voda, poginuli raki in obvestilo upravljavca javnega vodovoda pričajo o skrb vzbujajoče majhni količini tako pitne kot rečne vode.

Komunala Trebnje je kot upravljavka javnega vodovoda 4. julija obvestila vse uporabnike pitne vode v občinah Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert, da je do preklica prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in za vse drugo, kar ne sodi k primarni oskrbi s pitno vodo. »Težave s pomanjkanjem pitne vode se pojavljajo v obdobjih suše, slabe zime in ob porabi večjih količin vode za zalivanje in polnjenje bazenov. Vodostaj se zmanjšuje na vseh vrtinah. Raven podzemne vode se hitreje zniža v tistih virih, ki imajo zajem bolj površinske vode. V našem primeru so to Nebesa v Šentrupertu in Bratnica v trebanjskem vodovodnem sistemu,« pravi direktor Komunale Trebnje Franci Starberk.

»Z vsemi štirimi občinami, ki so tudi investitorice, potekajo operativna usklajevanja in usklajevanja o umestitvi nove vrtine, saj si v prihodnosti želimo vodovodno omrežje z večjo zanesljivostjo vodne oskrbe. Poteka tudi projekt za novo vrtino v občini Mirna, kjer vodo dobavlja Dana,« pravi Starberk.

Reka Temenica ali kar je ostalo od nje

»Sušna obdobja so bila tudi v preteklosti, vendar tako malo vode, kot je je danes v reki Temenici v delu med Dolnjimi Praprečami in Trebnjim, ne pomnim. Pritok Bratnica je poniknil že pred vasjo Bratnice. V bruhalnik Škavba, v katerem so našli celo človeško ribico, voda ne priteče že nekaj časa. To so alarmantne zadeve. Nekoč so strugo urejali mlinarji. Kjer je reka poniknila, so zasipali ponore. Kolikor vode priteče, vzamejo vrtine za vodovod. Na zračni razdalji približno treh kilometrov, ki sodijo v isto povirje, so tri vrtine: v Radanji vasi, na Dolnjem Vrhu in v Bratnicah,« pripoveduje domačin in poznavalec območja reke Temenice Brane Praznik.

Nuša Vavtar