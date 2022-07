Skoraj 9.500 evrov na dobrodelnem opernem maratonu za Klaro, Emo, Luko in Lovra

15.7.2022 | 13:30

Irena Yebuah Tiran s tremi od štirih talentov, za katere so zbirali denar.

Med tekom, prihod v Novo mest.

Darinka Bobnar

Irena Yebuah Tiran

Šmarješke Toplice - 5. junija je na Dolenjskem potekal zanimiv dogodek, 1. dobrodelni operni maraton, ki ga je v sodelovanju z občanko Ireno Yebuah Tiran, mednarodno priznano mezzosopranistko in maratonko, organiziral Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice.

K sodelovanju pa so privabili še štiri občine, skozi katere je tekla: šmarješko, novomeško, šentjernejsko in škocjansko. Maraton je obsegal skoraj 48 kilometrov, na izbranih postajališčih je Yebuah Tiranova z opernimi prijatelji, pevci iz Slovenije in tujine, prepevala operne napeve iz svetovne zakladnice.

Dobrodelni Operni Maraton je z zbranimi sredstvi nagradil štiri mlade talente, ki na področju športa in kulture že dosegajo zavidljive rezultate. S svojimi dosežki na mednarodnih nivojih uspešno predstavljajo Slovenijo, njihov cilj pa je, da svoj talent v bodoče tudi profesionalno razvijajo. To so: atleta Klara Lukan iz Novega mesta in Lovro Šimec iz Stopič ter glasbenika Ema Starešinič iz Novega mesta in Jan Arh iz Krškega.

Kot danes, po mesecu in pol od dogodka, pove direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice Darinka Bobnar, so zelo zadovoljni z izkupičkom – končni znesek dobrodelne akcije znaša točno 9.458,30 evrov.

Dobrodelna akcija tudi prihodnje leto

Razdelili ga bodo na štiri enake dele, ki jih bodo prejeli mladi talenti Klara, Luka, Ema in Lovro. »Verjamemo, da bo znesek spodbuda, da nadaljujejo svojo pot in uresničijo svoje želje in sanje,« pove Bobnarjeva, ki se iskreno zahvaluje vsem donatorjem, sponzorjem, društvom občinam in vsakomur, ki je prispeval, da je prvi dobrodelni maraton uspel.

»Z dobrim namenom, izkušeno ekipo ustvarjalcev in sodelavcev na projektu in neukrotljivo dolenjsko energijo, ki jo v sebi gotovo nosi ambasadorka projekta, svetovno priznana mezzosopranistka in maratonka Irena Yebuah Tiran, smo nad izvedbo projekta izjemno zadovoljni in že snujemo ideje za naslednji Dobrodelni Operni Maraton, ki se ga nadejamo kot povabilo v poletje 2023!,« pravi Bobnarjeva.

Več kot zadovoljna pa je tudi ambasadorka Irena Yebuah Tiran: »Moč sodelovanja in povezovanja je neprecenljiva. Nasmehi na obrazu in solze sreče na cilju, nesebična podpora in pomoč donatorjev, sponzorjev in vseh, ki so vsak na svoj način in po svojih močeh »tekli« dobrodelni operni maraton, nam daje zagotovilo in obvezo, da se vidimo tudi naslednje leto. Iskrena hvala vsem.«

Besedilo in foto: L. Markelj