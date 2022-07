FOTO: Pri Šentjerneju gojili konopljo; praznijo pa njive in rezervoarje

15.7.2022 | 11:45

Zasežena konoplja (Foto: PU NM)

Policisti PP Šentjernej so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo v zasebnem prostoru v okolici Šentjerneja. Med hišno preiskavo so našli in zasegli več posod s posušenimi rastlinskimi delci, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo, in 11 rastlin konoplje. Po opravljeni analizi bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitev določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

V Brezju so se stepli

Nekaj po 14. uri so na intervnetno številko 113 poklicali na pomoč iz naselja Brezje, kjer naj bi prišlo do pretepa in groženj. Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov, ki so vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med več osebami, ki se med sabo poznajo. Zaradi groženj in udeležbe v pretepu so dvema kršiteljema in kršiteljici javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Brežiški policisti so bili sinoči okoli 19. ure obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na lokalni cesti v Novi vasi pri Mokricah. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovoren 40-letni voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 39-letni voznik, prav tako državljan Hrvaške. Lažje poškodovanega 39-letnega voznika in 35-letno potnico iz njegovega vozila ter lažje poškodovanega otroka iz vozila povzročitelja so oskrbeli v brežiški bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je imel povzročitelj nesreče v litru izdihanega zraka 0,39 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

19-letna voznica v jarek

Nekaj po 14. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti med Svibnikom in Stražnjim vrhom na območju PP Črnomelj. 19-letna voznica osebnega avtomobila je na ravnem delu ceste izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v ograjo manjšega mostu. Vozilo se je prevrnilo in obstalo v jarku. Huje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.

Zasegli avtomobil

Brežiški policisti so med kontrolo prometa na Prešernovi cesti nekaj pred 14. uro ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 40-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je opravljanje preizkusa odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tatova udarnega kladiva, vrednega 14 tisočakov, lovili po koruznem polju

Šentjernejske policiste je minuli teden oškodovanec obvestil, da so mu neznanci z delovišča v Šentjerneju ukradli predmete in pobegnili s kombijem v smeri proti Dobruški vasi. Ugotovljeno je bilo, da sta storilca ukradla udarno kladivo v vrednosti okoli 14.000 evrov. Poleg šentjernejskih so bili v izsleditev storilcev napoteni tudi policisti PP VSP in PPP Novo mesto. Na dvorišču podjetja v Dobruški vasi so osumljenca kmalu izsledili in ustavili. Prijeli so voznika kombija, nekoliko kasneje pa tudi sostorilca, ki je pobegnil na bližnje koruzno polje. 41-letnemu in 46-letnemu državljanu Hrvaške iz Zagreba so odvzeli prostost in ju pridržali. Zoper oba so na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Tatova prijeli tudi v Novem mestu in Sevnici

13. 7. je oškodovancu na parkirnem prostoru na Ljubljanski cesti v Novem mestu nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradel denarnico z dokumenti, denarjem in bančnimi karticami. Policisti so med preiskavo ugotovili, da je kaznivega dejanja osumljen 27-letni moški iz okolice Novega mesta. Storilca so izsledili in mu zasegli ukradene predmete ter jih vrnili lastniku. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo.

Sevniški policisti so bili včeraj nekaj po 10. uri obveščeni, da je nekdo vstopil v stanovanjsko hišo na Glavnem trgu v Sevnici, iz hodnika vzel industrijski sesalnik in pobegnil z osebnim avtomobilom. Na podlagi opisa vozila so policisti PP Krško na Drnovem avtomobil ustavili. 59-letni osumljenki, ki je v vozilu prevažala štiri otroke, so sesalnik zasegli. Tudi njo bodo ovadili.

Našli ukradene električne vodnike

Policisti PP Novo mesto so v noči na 12. 7. prejeli klic, da naj bi v okolici Novega mesta nekdo kuril kable in povzročal zadimljenje. Policista sta na kraju ugotovila, da gre za večjo količino delno zgorjenih električnih vodnikov, ki najverjetneje izvirajo iz kaznivega dejanja. Opravili so ogled, vodnike zasegli in jih s pomočjo vlečne službe prepeljali na PP. Že naslednje jutro so bili policisti PP Dolenjske Toplice obveščeni o vlomu v skladišče podjetja, kjer naj bi bili ukradeni električni vodniki v vrednosti 10.000 evrov. Ugotovljeno je bilo, da gre za vodnike, ki so bili ponoči najdeni in zaseženi. Policisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in aktivnostmi za odkritje storilcev kaznivega dejanja.

Njive in rezervoarji nenehno na udaru

V naselju Blato na območju PP Trebnje so neznanci med 8. 7. in 14. 7. z njive izkopali in odpeljali okoli 500 kg krompirja.

V kraju Konec na območju PP Novo mesto je med 13. 7. in 14. 7. nekdo s pašnika odpeljal električnega pastirja in akumulator. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

V minuli noči je na parkirnem prostoru v Žužemberku neznanec iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli 300 litrov goriva.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Loče, Ponikve) izsledili in prijeli sedem državljanov Iraka in državljana Tunizije in na območju PP Metlika (Trnovec) 16 državljanov Bangladeša.

M. K.