Na istem odseku v eni uri dva v ograjo

25.7.2022 | 07:00

Včeraj ob 6.19 je na AC odseku pri Drnovem v občini Krško osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo na prehitevalnem pasu in pristalo na odstavnem pasu. Gasilci PGE Krško so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci NMP Brežice so poškodovano oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Slabo uro kasneje se je na istem odseku vse skupaj ponovilo - ob 7.05 je namreč na odseku Drnovo - Smednik avto trčil v odbojno ograjo. Spet so posredovali gasilci PGE Krško, reševalci NMP Krško pa so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTIL. NAPRAVA ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK, izvod Primostek- Gas dom.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MESTNE NJIVE, izvod 2.NNO DESNO;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HIPOT-HYB;

- od 7:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 17:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODŠUMBERK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Prelesje med 08:00 in 10:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Pijavice predvidoma med 08:00 in 12:00 uro.

M. K.