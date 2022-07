Spet med elito: Rokometaši Krke začeli priprave na novo sezono Lige NLB

27.7.2022 | 10:30

Foto: MRK Krka

Trener Mirko Skoko in predsednik kluba Marjan Kukman

Mirko Skoko, Marjan Kukman in podpredsednik kluba Stevan Zec

Novo mesto

- Po skoraj dveh mesecih premora se je v ponedeljek na pripravah na novo rokometno sezono 2022/23 zbrala članska ekipa MRK Krka. Rokometaši so na zbor prišli zdravi in po besedah trenerja Mirka Skoka dobro pripravljeni na zahtevne naloge, ki jih čakajo do začetka prve prvenstvene tekme v NLB ligi, ki bo 10. septembra proti državnim prvakom iz Celja. Fante sta uvodoma pozdravila tudi predsednik kluba Marjan Kukman in podpredsednik Stevan Zec. Zaželela sta jim uspešno delo, hkrati pa predstavila tudi osnovni cilj letošnje sezone, ki v ospredje postavlja obstanek v eliti.

V načrtu deset pripravljalnih tekem in mednarodni turnir

Sicer pa je letošnja ekipa sestavljena iz izkušenih igralcev ter talentiranih in inteligentnih mladih rokometašev, dodana vrednost so tudi okrepitve. »Sezona, ki prihaja, bo naporna, verjamem pa tudi, da bo v Marofu moč gledati izjemno kakovostne tekme,« pravi Skoko, ki se je z ekipo že lotil izjemno zahtevnih priprav. »Fantje so med obema sezonama delali individualno, tako da neke kondicijske priprave že imajo za sabo. Treningi bodo potekali dvakrat dnevno. Želimo se dobro pripraviti, nobene ekipe ne bomo jemali kot samoumevne. Od fantov pričakujem, da dajo na treningih in kasneje na tekmah vse od sebe. Prepričan sem, da smo sposobni premagati vsako ekipo v ligi,« še pravi Skoko, ki je za svoje varovance pripravil pester spored priprav. Prva pripravljalna tekma krkaše čaka že v sredo, 3. avgusta, njihov nasprotnik bo ekipa RK Dol iz Hrastnika, v organizaciji MRK Krka pa se v Novem mestu 19. in 20. avgusta obeta že tradicionalni mednarodni rokometni turnir, na katerem bodo sodelovale ekipe RK Koper, RD Riko Ribnica ter madžarska ekipa Csurgói KK. Rokometaši Krke bodo konec prihodnjega meseca sodelovali še na močnem turnirju v Ivančni Gorici. Trener Skoko pa v obsežen načrt priprav, ki se bodo večinoma odvijale v Novem mestu, dodaja še nekajdnevni skupinski oddih izven domačega okolja. Kot je dodal, vse z namenom, da se ekipa še bolj poveže.

Ekipa je skupek mladosti in izkušenj

Rokometaši Krke so se pred prvenstvom nekoliko kadrovsko okrepili. Ekipa je sestavljena premišljeno, v njej je nekaj izjemno kakovostnih posameznikov, ki svoje znanje in izkušnje predajajo na mlajše rokometaše.

Ekipa MRK KRKA – liga NLB 2022/23:

Vratarji: Jure Blaževič, Žan Rauh, Blaž Brajer

Leva krila: Uroš Knavs, Marko Majstorovič

Desna krila: Vojislav Vukić, Jernej Avsec

Levi zunanji: Vladan Lončar, Žan Grojzdek, Luka Udovč

Desni zunanji: Veljko Stanojević, Leon Škrinjar

Srednji zunanji: Tilen Kukman, Blaž Ernestl, Blaž Nosan

Krožni napadalci: Dino Rašo, Žiga Bradeško, Klemen Matko

Strokovni štab: Mirko Skoko ( trener), Timon Orlič ( pomočnik, kondicijski trener), Jug Samo ( vodja moštva), Aleš Vidmar ( medicinsko osebje).

R. P. J.