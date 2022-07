Pri Senovem z novim mostom premostili hudourniški Belski potok

29.7.2022 | 13:10

Foto: MO Krško

Na otvoritvi ceste in mostu Belo na Reštanju je ob boku župana Mestne občine Krško Mirana Stanka in predsednice Krajevne skupnosti Senovo Vlaste Moškon slavnostni prerez opravila najstarejša krajanka Hermina Škoberne.

Senovo/Reštanj - Pri Senovem so danes uradno odprli novozgrajeni most, s katerim so nadomestili zaradi prometa precej načeti stari most in premostili hudourniški Belski potok, ki ob večjih deževjih pridere z Bohorja. Mestna občina Krško je za naložbo odštela nekaj manj kot 350.000 evrov lastnega proračunskega denarja, je ob odprtju povedal župan Miran Stanko.

Šlo je za naložbo v okviru prenov mostov in druge infrastrukture na hudourniških potokih, Mestna občina Krško pa se tovrstnih naložb navadno letno loti dvakrat ali trikrat, je dodal župan.

Naložba je sicer obsegala gradnjo nadomestnega mosta, ureditev nekaj manj kot 300-metrskega asfaltnega cestnega odseka in 250-metrskega dela potočne struge.

Gre sicer za del lokalne ceste oz. rezervno cestno povezavo proti Koprivnici in Podsredi, ki jo lahko ob morebitnem zaprtju glavne prometnice proti Podsredi zaradi prenov ali drugih vzrokov uporabijo za obvoz, je še navedel Stanko.

Predsednica Krajevne skupnosti Senovo Vlasta Moškon je ocenila, da gre za pomembno krajevno naložbo, ki bo okrepila tudi tamkajšnjo protipoplavno varnost.

"To je bila potreba in tudi želja krajanov oz. celotne krajevne skupnosti, ki je pri tej zadevi sodelovala. Seveda ob močni podpori Mestne občine Krško in celotne občinske uprave, ki je tudi zagotovila potrebna sredstva," je dejala.

Omenjena cesta in most sicer povezujeta senovški naselji Reštanj in Belo, pomembna pa je tudi kot povezava do Malega Kamna in Senovega.

Moškonova je še opozorila, da bo treba na omenjenem območju prenoviti še nadaljevanje omenjene ceste. Prenove pa je nujno potreben tudi še del struge hudourniškega Belskega potoka, je še poudarila Moškonova.

STA; M. K.