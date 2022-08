Četrtkovo popoldne v Brežicah zaznamovali pijani vozniki; vročina in alkohol - smrtonosna kombinacija

5.8.2022 | 14:30

Le ena od (pre)številnih nesreč, ki so jih na naših cestah v zadnjih mesecih zakrivili pijani vozniki. (Foto: arhiv; PGE Krško)

Policisti PP Brežice so zaradi nezanesljive vožnje včeraj nekaj po 15. uri ustavili kolesarja in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,41 miligrama alkohola, izdali so mu plačilni nalog v višini 600 evrov, sporočajo s PU Novo mesto.

Okoli 18. ure so v Brežicah prav tako zaradi nezanesljive vožnje odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. Ta je v litru izdihanega zraka, kot smo že poročali, imel 1,22 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ga odpeljali v prostore za pridržanje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Vozniško dovoljenje so odvzeli tudi vozniku osebnega avtomobila, ki so ga okoli 19. ure ustavili na Gorenjih Skopicah. V litru izdihanega zraka je imel 1,01 miligrama alkohola. Zakon o pravilih cestnega prometa za kršitve obeh voznikov določa globo v višini 1200 evrov, kršitelju pa se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Črna statistika

Vozniki pod vplivom alkohola so v lanskem letu na območju Policijske uprave Novo mesto povzročili 155 prometnih nesreč, kar je skoraj za četrtino več kot v letu 2020. V teh nesrečah sta dve osebi izgubili življenje, 16 jih je utrpelo hude poškodbe, še 64 je bilo lažje poškodovanih Od leta 2013 je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, umrlo 28 ljudi.

Predvsem skrbi dejstvo, dodajajo na PU Novo mesto, da na našem območju delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč narašča. Če se je trend do leta 2019, kot smo že nekajkrat poročali, nekoliko zmanjševal in je bil pod 10%, v zadnjih letih ponovno narašča in je lani znašal že 12,3%. Največ alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je bilo v starostni skupini med 35 in 44 let in med 25 in 34 let. Najvišja povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila v starostni skupini povzročiteljev med 45 in 54 let, in sicer 1,73 g/kg. Narašča tudi povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč. Letos ta znaša 1,45 g/kg in je navišja v zadnjih sedmih letih (lani je bila v istem obdobju povprečna stopnja alkohilziranosti povzročiteljev nesreč 1,37 g/kg).

M. K.