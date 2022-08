V Češči vasi v kandelaber; po Brežicah vijugal z 2,5 promila alkohola

5.8.2022 | 11:30

Ob požaru v Spodnjem Starem Gradu so se včeraj mnogi ustrašili, da gori v NEK-u ... (Foto: J. K.)

Včeraj okoli 12. ure se je zgodila prometna nesreča v Češči vasi. Policisti so ugotovili, da je 59-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drog javne razsvetljave. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Voznik z 2,5 promila alkohola

Policisti PP Brežice so nekaj pred 19. uro zaradi nezanesljive vožnje v Brežicah ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da gre za 65-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,22 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine - bencin in puška

Na delovišču v Srebrničah je med 3. 8. in 4. 8. nekdo iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli sto litrov goriva.

V naselju Razbore na območju PP Trebnje je včeraj med 12. in 20.30 uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel puško in strelivo.

Požar na deponiji

O včerajšnjem požaru na deponiji kosovnih odpadkov v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem, kjer gasilci danes nadaljujejo z aktivnostmi, policisti in kriminalisti zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara. Ogled požarišča bodo opravili, ko bodo razmere to omogočale, danes sporočajo s PU Novo mesto. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Loče, Rigonce, Slovenska vas, Obrežje, Veliki Obrež) izsledili in prijeli 18 državljanov Burundija, sedem državljanov Iraka in tri državljane Indije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah intervenirali v 55. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 186 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Brežicah so pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 18. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.