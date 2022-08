Na EP v München tudi Peter Hribar med trojico krkašev; Jorgić po kolajno, ostali po glavni turnir

9.8.2022 | 08:30

Peter Hribar

Darko Jorgić

Deni Kožul

Tilen Cvetko

Ana Tofant

Katarina Stražar

Sara Tokić

V soboto, 13. avgusta, se bo v Münchnu začelo 37. evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v posamični konkurenci in v dvojicah. Slovenske barve bodo na prizorišču olimpijskih iger pred 50 leti pod vodstvom sester Andreje Ojsteršek Urh in Vesne Ojsteršek branili Darko Jorgić, Deni Kožul, Peter Hribar (dolenjski član reprezentance, doma iz Šmarjeških Toplic), Tilen Cvetko, Ana Tofant, Katarina Stražar in Sara Tokić.

Vse slovenske kolajne na EP

Prvič po dolgih letih bo slovenska reprezentanca nastopila brez Bojana Tokića, ki je lani prevzel vodenje belgijske reprezentance. Tokić je tudi edini, ki je v samostojni Sloveniji v posamični konkurenci ali v dvojicah že osvojil kolajno, in sicer bronasto. Dvakrat v paru s Srbom Aleksandrom Karakaševićem (Stuttgart 2009, Gdansk 2011), enkrat pa tudi v posamični (Gdansk 2011). Ob tem je Novogoričan pred petimi leti v Luksemburgu z Darkom Jorgićem, Denijem Kožulom in Janom Žibratom osvojil še ekipno bronasto kolajno, kar je leta 2005 v Aarhusu uspelo tudi ženski reprezentanci v postavi Biljana Todorović, Martina Safran in Helena Halas.

Še več kolajn so slovenski igralci in igralke osvojili z nekdanjo jugoslovansko reprezentanco. Prvič leta 1962, ko so bili Janez Teran, Edvard Vecko in Ištvan Korpa v Berlinu zlati v ekipni konkurenci. Teran je na istem prvenstvu skupaj v z Vojislavom Markovićem dodal še zlato v dvojicah po finalni zmagi proti Vecku in Korpi. Dve leti kasneje sta se Vecko in Korpa iz Malmöja domov vrnila z ekipno bronasto kolajno. Drugi vrhunec, doslej nepresežen, je bil v Lyonu leta 1968, ko je Vecko z Antunom Stipančićem osvojil naslov evropskega prvaka (ob ekipnem bronu). Moskva 1970 je pomenila evropski vrhunec Korpe, saj je klonil šele v finalu posameznikov (proti Švedu Hansu Alserju), Jugoslavija pa je bila srebrna, enako, kot leta 1972 v Rotterdamu (s Korpo). Med nosilce evropskih kolajn se je leta 1974 na domačem terenu (Novi Sad) z ekipnim bronom uvrstil tudi Miran Savnik.

Prvo žensko kolajno za slovenski namizni tenis je leta 1976 (Praga) osvojila Eva Jeler, ki je bila z jugoslovansko ekipo tretja. Potem je bilo treba čakati osem let, da je Vesna Ojsteršek še požlahtnila dosežek Jelerjeve (srebro jugoslovanske ekipe v Moskvi 1984) ter temu dodala še bron (ekipno) leta 1988 v Parizu.

Slovenska moška reprezentanca v Münchnu

Najboljši slovenski namiznoteniški igralci se na začetek evropskega prvenstva pripravljajo v Saarbrücknu, kjer imajo, po besedah selektorice, Andreje Ojsteršek Urh, tudi najboljše pogoje. V klubu, v katerem igra Darko Jorgić, in kjer je eden od trenerjev tudi Jože Urh, ki je pred petimi leti s slovensko moško ekipo osvojil bronasto kolajno, so Italijani, Poljaki, Čehi …

»V petek se nam je pridružil še Tilen (Cvetko), ki je imel obveznosti na fakulteti, tako da smo zdaj vsi. Za zdaj gre vse po načrtih, moteče je le, da v dvoranah ni klime in je precej vroče. Dnevno treniramo tudi po pet ur, tako da dan hitro mine. V München bomo šli v četrtek, kjer se nam bo pridružila ženska reprezentanca in fizioterapevt Marko Kastelic. Tokratno evropsko prvenstvo bo nekoliko drugačno, ker bomo v olimpijski vasi, ob našem pa bo še devet športov,« je povedala slovenska selektorica, ki je spregovorila tudi o ciljih svojih izbrancev. Nobena skrivnost ni, da je Jorgić eden od glavnih kandidatov za kolajno, saj je na svetovni lestvici ITTF pred njim samo Šved Truls Moregard.

»Darko ima že nekaj odličnih rezultatov, tudi prvo mesto z evropskega TOP16, vemo pa, da nekaj pomenijo le kolajne z največjih tekmovanj. To je tisto, kar je vedno zapisano. Res je, da je pred njim na svetovni lestvici od evropskih igralcev le Moregard, vendar bo konkurenca v Münchnu izjemna. Vsekakor ne smemo pozabiti na t. i. staro gardo, z Ovtcharovim, Bollom, Franzisko, tu sta Šveda Kallberg in Karlsson, pa Qui … Visoko meri tudi Gauzy, prijavljena sta brata Lebrun. Vsaj deset igralcev je, ki lahko upravičeno računajo na kolajno. Veliko bo odvisno od žreba, trenutnega navdiha, tudi sreče. Tibhar mize bi mu morale odgovarjati, žogice prav tako, ampak žogica je okrogla, vse pa se odloča v tisočinki sekunde, kdo bo bolj uspešen pri udarcu …«

Kaj pa preostala slovenska trojka? »Na EP se skušamo pripravljati čim bolj mirno, brez nervoze, ker bo to zelo pomembno na samem tekmovanju. Telesno je v redu, njegovo poškodovano koleno ves čas čuvamo, dejstvo pa je, da je boljši, kot kaže trenutna svetovna lestvica. Bo pa nevaren lahko tudi on, saj je ob koncu nemškega prvenstva premagal kar nekaj vrhunskih igralcev, med njimi tudi Aruna. Seveda bo moral biti najprej uspešen tudi v kvalifikacijah, tako kot tudi Peter in Tilen. Za oba velja, da bo prvi cilj priti iz skupine.«

V dvojicah bo Jorgić igral s klubskim soigralcem Tomašem Polanskyim, drugi par bosta sestavljala Peter Hribar in Tilen Cvetko, medtem ko Deni Kožul v moških dvojicah ne bo igral.

O pričakovanjih slovenskih igralcev na EP?

DARKO JORGIĆ, 24 let (Saarbrücken, NTK Krka)

»Po turnirjih v Budimpešti sem imel nekaj odmora, da sem si napolnil baterije za vrhunec sezone. Priprave so že v teku in za zdaj se res dobro pripravljamo. V soboto so se nam pridružile še druge reprezentance, tako da bodo še bolj kakovostne. Vsekakor je cilj kolajna, toda igralcev, ki lahko presenetijo, je res veliko. Tu mislim predvsem na vse nemške, švedske in portugalske igralce, pa tudi na igralce, ki so trenutno nekoliko slabše na lestvici, a so v preteklosti že dosegali vrhunske rezultate kot npr. Ionescu, Gardos, Habesohn, Wang Yang … Najbolj pomembno bo, da bo od prve tekme naprej glava mirna in seveda borbenost. Trenutno forma še ni prava, ampak do začetka glavnega turnirja je še kar nekaj dni in upam, da bom do takrat dvignil formo in spet počutil, kot tisti stari Darko. Mislim, da s Tomašem lahko v dvojicah prikaževa dober namizni tenis in računava na visoka mesta. Upam, da je po poškodbi že pripravljen in da bo pokazal tiste prave igre, ki jih je pokazal v preteklosti. Če bova igrala, kot sva v letošnji sezoni igrala za klub, sem optimist.«

DENI KOŽUL, 25 let (ASV Grünwettersbach, NTK Krka)

»Za mano je težka sezona zaradi poškodbe, ampak zdaj je to mimo. Nimam več veliko težav z nogo. Tudi po poškodbi sem dobro igral v nemškem prvenstvu, tako da sem pozitiven za evropsko prvenstvo. Forma je v redu, seveda pa je do evropskega prvenstva še nekaj časa, tako da skušam na pripravah čim več iztržiti, potem pa v Münchnu igrati tekmo za tekmo in verjamem, da bo bom v vsaki naslednji prikazal boljšo igro. Pričakujem dobre igre, veliko borbe, ampak najprej bom moral priti iz skupine v glavni žreb, kjer pa so vsi premagljivi. Veliko bo odvisno od dnevne forme, zbranosti, predvsem pa mentalne pripravljenosti. V moških dvojicah ne bom igral, zato pa bova s Katarino skušala čim višji priti v mešanih dvojicah.«

PETER HRIBAR, 23 let (Saarbücken II, NTK Krka)

»V prvem delu sezone se mi vse zadeve niso poklopile, vendar sem zadovoljen, kako sem se izvlekel iz težkega položaja, tako da je bil drugi del rezultatsko veliko boljši. S trenutno pripravljenostjo sem zadovoljen, sicer je še en teden do začetka evropskega prvenstva in upam, da bom še bolj pripravljen v začetku tega tekmovanja. Želja je, da se prebijem v glavni del tekmovanja in potem skušam narediti kakšno presenečenje, glede dvojic pa s Tilnom že nekaj časa nisva igrala skupaj, vendar verjamem, da v dvojicah z dobro igro lahko premagava tudi zelo kakovostne igralce.«

TILEN CVETKO, 23 let (TTC Raiffesein Kuchl, NTK Xiom Muta)

»Z dozdajšnjimi nastopi v letošnji sezoni sem zadovoljen, predvsem z igrami v avstrijski ligi. Na mednarodnih turnirjih bi lahko bilo precej boljše. Trenutno sem dobro pripravljen, čeprav potrebujem še nekaj treningov za mizo, toda tako ali tako imamo zdaj priprave v Saarbrücknu, tako da sem prepričan, da bom na prvenstvu prišel v dobri formi. Zagotovo je osnovni cilj vseh igralcev v kvalifikacijah preboj v glavni žreb, želim si pokazati dobro igro in presenetiti, kakšnega vrhunskega igralca. V dvojicah so cilji podobni. S Petrom upava na ugoden žreb in z dobro igro verjamem, da lahko presenetiva kakšno favorizirano dvojico.«

Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca

Selektorica slovenske ženske reprezentance, Vesna Ojsteršek, bo na evropskem prvenstvu v Münchnu računala na iste tri igralke kot na sredozemskih igrah v Oranu. Na evropsko prvenstvo se od 1. avgusta pripravljajo skupaj s srbsko reprezentanco v Novem Sadu, priprave bodo končale v torek, nato pa bodo že v četrtek potovale na Bavarsko.

»Priprave so res odlične, dekleta imajo tu vse, kar potrebujejo za dober trening. Do zdaj gre vse po načrtu, dekleta odlično trenirajo in upam, da bo tako tudi do konca priprav. Poudarek je predvsem na individualni igri vsake igralke,« je s potekom priprav zadovoljna dobitnica dveh odličij na evropskih prvenstvih še v reprezentanci Jugoslavije, ki je spregovorila tudi o pričakovanjih svojih izbrank v Münchnu.

»Za Saro bo to prvo člansko posamezno EP, je naša najmlajša igralka in daleč najbolj perspektivna, kar trenutno imamo v Sloveniji. Njena sezona je zelo polna, saj kompletno izpolnjuje tudi mladinski reprezentančni program, kar ji je tudi prioriteta, zato moramo paziti, kako izbirati turnirje in kaj pričakovati v članski reprezentanci za Saro. Ana in Katarina so že stalne članice reprezentance in od katerih se tudi največ pričakuje. Zelo težko napovedujem karkoli, saj bo žreb šele dva dni pred tekmovanjem. Pri dekletih je veliko odvisno od žreba, trenutne dnevne forme, ki lahko niha. V glavnem, veliko dejavnikov se mora poklopiti za dober rezultat. Želim si, da bi prišle iz skupine v glavni žreb in če lahko upam še malo dlje, če bi se, katera uvrstila med najboljših 32, kar bi bila neposredna vstopnica za Evropske igre, ki bodo naslednje leto na Poljskem v mesecu juniju, bi bil to velik uspeh. Prav tako je neposredna vstopnica za Evropske igre v dvojicah ali mixu, če se uvrstiš med 16 najboljših. Ana in Katarina sta v 'dublu' letos že dokazal, da znata dobro odigrati in vsekakor bosta trd oreh vsaki dvojici.«

V dvojicah bosta igrali Ana Tofant in Katarina Stražar, Sara Tokić za zdaj še nima partnerice.

Kakšna so pričakovanja slovenskih igralk pred EP?

ANA TOFANT 23 let (Leers OSTT, Panathinaikos, NTS Mengeš)

»Z letošnjo sezono sem v celoti gledano zelo zadovoljna. Seveda so bili v njej vzponi in padci, tako rezultatsko, kot tudi v igri. Pa vendarle, ko na koncu pod njo potegnem črto, najbolj ostanejo v spominu pozitivne stvari: polfinale ženskih dvojic s Katarino v Katarju, naslova grškega pokalnega prvaka in prvaka ETTU European Trophy z ekipo atenskega Panathinaikosa. Priprave v Novem Sadu so uspešne, saj treniramo tudi s srbsko reprezentanco, zato sem prepričana, da se bo že zdaj dobra pripravljenost do začetka tekmovanja samo še izboljšala. Na evropskem prvenstvu je prvi cilj preboj v finalni del tekmovanja v posameznem delu, v dvojicah pa lahko s Katarino ob dobri igri, kot sva jo prikazali v Katarju, prideva daleč. Seveda bo veliko odvisno tudi od žreba tako v dvojicah kot tudi v posameznem delu.«

KATARINA STRAŽAR, 21 let (Ossiachersee Bodensdorf, NTS Mengeš)

»Imam kar nekaj razlogov, da sem z letošnjo sezono lahko zadovoljna. Z avstrijskim klubom sem bila tretja v njihovem državnem prvenstvu, doma sem bila državna prvakinja posamično in v dvojicah, na mednarodni ravni pa sva z Ano bili tretji na WTT turnirju v Katarju v dvojicah, kar je moj do zdaj najboljši rezultat. Tudi na svetovni lestvici sem napredovala, zdaj sem na 190. mestu. Tako visoko nisem bila še nikoli. Za sabo imam veliko število tekem, priprave v Novem Sadu so zelo dobre, tako da na evropsko prvenstvo odhajam dobro pripravljena in zelo motivirana. Želim prikazati svojo najboljšo pripravljenost in to ne glede na to, kdo bo na drugi strani mize. Vsekakor bom skušala dobiti vsako tekmo. Nekaj podobnega velja za dvojice, kjer bom v mešanih dvojicah igrala z Denijem, s katerim se zelo dobro ujameva. V ženskih dvojicah pa sva z Ano že priborili nekaj spoštovanja, tako da tudi nasprotnice vedo, da ne bova ravno lahek zalogaj v žrebu.«

SARA TOKIĆ, 16 let (NTK Letrika)

»S svojo sezono sem zadovoljna, sploh z mladinskimi turnirji, še veliko bolj navdušena pa sem, da sem se udeležila sredozemskih iger. V veliko čast mi je, da bom lahko igrala tudi na članskem evropskem prvenstvu. Priprave v Novem Sadu skušam izkoristiti za to, da bi bila čim bolje pripravljena za München. Že od začetka sezone veliko treniram tudi s svojim stricem Bojanom, ki me želi naučiti čim več namiznega tenisa, da bi v prihodnosti lahko postala vrhunska igralka. Dejal mi je, da naj se z ničimer ne obremenjujem, ker bom na evropskem prvenstvu med najmlajšimi, vendar verjamem, da lahko pridem iz kvalifikacijske skupine, morda pa tudi kaj več. Ker bo to zame prvo veliko člansko tekmovanje, je nekaj treme sicer prisotne, ampak mislim, da je to normalno.«

Naslova bo branil samo Timo Boll

Predlani v Varšavi sta naslova evropskih prvakov v posamični konkurenci osvojila Nemca Timo Boll in Petrissa Solja. Pred domačim občinstvom bo nastopil le Boll, ki je v Varšavi v finalu premagal rojaka Dimitrija Ovtcharova, bronasti kolajni pa sta osvojila Šved Mattias Falck in Portugalec Marcos Freitas. Tudi Solja, ki je zaradi poškodbe v Münchnu ne bo, je slavila pred še eno nemško reprezentantko, Shan Xiaono ter Ukrajinko Margarito Pesocko in Romunko Elizabeto Samaro. V moških dvojicah sta bila na Poljskem najboljša Rusa Maksim Grebnev in Lev Kacman, ki ju iz znanih razlogov ne bo v Nemčiji, v ženskih sta slavili Shan Xiaona in Petrissa Solja, v mešanih dvojicah pa Qui Dang in Nina Mittelham, prav tako iz Nemčije.

M. Š.